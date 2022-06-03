ماكي سال يؤكد لبوتين أن إفريقيا "ضحية" للنزاع في أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستقبلا رئيس الاتحاد الافريقي ماكي سال في سوتشي في 3 حزيران/يونيو 2022.

موسكو (أ ف ب) – طلب رئيس الاتحاد الافريقي الرئيس السنغالي ماكي سال الجمعة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "يدرك" أن الدول الافريقية "ضحية" للنزاع في أوكرانيا على خلفية المخاوف من أزمة غذائية عالمية.

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وقال في سوتشي بجنوب روسيا في مستهل اللقاء "لقد جئت للقائك لكي أطلب منك أن تدرك أن بلداننا هي ضحية لهذه الأزمة على الصعيد الاقتصادي".

تخشى الأمم المتحدة "مجاعة" لا سيما في دول إفريقية كانت تستورد اكثر من نصف القمح الذي تحتاج اليه من أوكرانيا او من روسيا في حين لا يمكن لأي سفينة الخروج من مرافىء أوكرانيا بسبب النزاع.

وأكد سال أن الدول الإفريقية تعاني تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا علما أن "غالبية الدول الافريقية تجنبت إدانة روسيا" خلال عمليتي التصويت في الامم المتحدة وانه مع "آسيا والشرق الأوسط وكذلك أميركا اللاتينية، فضل قسم كبير من البشرية" البقاء بمنأى من النزاع.

كشف ماكي سال أن التوترات في القطاع الغذائي الناجمة عن النزاع تفاقمت بسبب العقوبات الغربية التي تؤثر على الشبكة اللوجستية والتجارية والمالية لروسيا.

ودعا بالتالي إلى إبقاء القطاع الغذائي "خارج العقوبات" التي يفرضها الغربيون ردا على الهجوم العسكري الروسي.

وقال الرئيس السنغالي إن "العقوبات ضد روسيا تسببت بمزيد من المعاناة، لم يعد لدينا إمكانية الوصول الى الحبوب التي تصدر من روسيا، لكن خصوصا الأسمدة. ... هذا طرح تهديدات جدية للأمن الغذائي في القارة".

من جهته لم يتطرق بوتين الى هذا الموضوع في الشق العلني من اللقاء. وذكر في المقابل ب"الدعم" الذي كان يقدمه الاتحاد السوفياتي للدول الافريقية "في نضالها ضد الاستعمار" مشيدا بتطور العلاقات الروسية-الافريقية.

- ارتفاع الأسعار-

يزور ماكي سال روسيا على خلفية المخاوف من أزمة غذائية عالمية بعدما أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا الى شلل الصادرات الغذائية من عملاقي الزراعة.

أدى ذلك الى ارتفاع أسعار الحبوب التي تجاوزت ما كانت عليه إبان الربيع العربي عام 2011 وأعمال الشغب بسبب نقص الغذاء عام 2008.

وقد أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ان 8 الى 13 مليون شخص إضافيين قد يعانون سوء التغذية في العالم إذا استمر هذا الأمر.

لكن لم تعد تخرج أي سفينة من أوكرانيا التي كانت أيضا رابع مصدر للذرة وفي طريقها لتصبح ثالث مصدر عالمي للقمح في العالم وتؤمن وحدها 50% من التجارة العالمية في البذور وزيت عباد الشمس قبل النزاع.

وكان الكرملين أعلن سابقا أن بوتين يريد انتهاز فرصة اللقاء لكي يعطي ماكي سال "شرحا وافيا عن رؤيته للوضع بشأن الحبوب الأوكرانية".

وأضاف أن اوكرانيا والغربيين هم المسؤولون عن الأزمة الغذائية التي ترتسم.

وتؤكد موسكو ان تعرقل مرور الحبوب ليس بسببها ولا نتيجة لوجود أسطولها الحربي قبالة أوكرانيا وانما نتيجة قيام كييف بتفخيخ موانىء اوكرانية.

من جانب آخر، فإن صادرات الحبوب الروسية عالقة أيضا الى حد كبير بسبب العقوبات اللوجستية والمالية التي يفرضها الغرب لمعاقبة روسيا على النزاع في اوكرانيا.

لتجنب استمرار الأزمة، طالب الكرملين برفع العقوبات وبنزع الألغام من موانىء أوكرانية وهو موقف اعتبرته كييف "ابتزازا".

الاثنين أبدى بوتين استعداده للعمل مع تركيا لاقامة "ممرات بحرية" تتيح حرية نقل البضائع في البحر الأسود بما يشمل "الحبوب التي مصدرها موانىء أوكرانية".

ويزور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تركيا في 8 حزيران/يونيو ليبحث مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو إقامة هذه الممرات.

© 2022 AFP