نهائي "أن بي ايه": سلتيكس يقلب الطاولة على ووريرز

ثيرون هندرسون غيتي/غيتي عبر ا ف ب

نجم بوسطن سلتيك آل هورفورد بمواجهة درايموند غرين لاعب غولدن ستايت ووريرز خلال المباراة الأولى بين الفريقين في نهائي دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "أن بي ايه" في 2 حزيران/يونيو 2022

سان فرانسيسكو (أ ف ب) – قاد المخضرم الدومينيكاني آل هورفورد عودة فريقه بوسطن سلتيكس أمام مضيفه غولدن ستايت ووريرز، ليقلب تأخره بفارق 12 نقطة مع نهاية الربع الثالث إلى فوز 120-108 الخميس في المباراة الاولى من نهائي دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "أن بي ايه".

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سجل ابن الـ 36 عاماً 26 نقطة، منها 11 في الربع الأخير، ليقلب سلتيكس، الساعي خلف لقبه الـ 18 القياسي، الطاولة على منافسه ويسقطه للمرة الأولى في حصنه ملعب "تشايس سنتر" منذ انتهاء الموسم المنتظم.

ودكّ الدومينيكاني سلة ووريرز بثماني نقاط حاسمة لم يتم الرد عليها في الربع الرابع، ليفرض سلتيكس تفوقه بعدما كان تأخر بفارق 12 نقطة قبل انطلاق الربع الأخير.

ويعتبر أداء هورفورد أفضل مكافأة لهذا اللاعب الذي خاض أكبر عدد من المباريات في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" من دون أن يتمكن، قبل هذا الموسم، من بلوغ النهائي.

وساهم ماركوس سمارت في صفوف الفائز بثلاثيتين متتاليتين في وقت متأخر من اجمالي 18 نقطة، وأضاف جايلن براون 24، منها 10 نقاط متتالية في الربع الأخير، والتقط 7 متابعات وديريك وايت 21 نقطة، فيما تألق جايسون تايتوم مع 13 تمريرة حاسمة و12 نقطة.

ونفض سلتيكس غبار تأخره بفارق أكثر من 10 نقاط مرتين في المباراة، من دون أن يكترث كثيراً لتألق ستيفن كوري نجم ووريرز "المتفجر" في الربع الأوّل بتسجيله 21 نقطة، إضافه إلى رقم قياسي مع 6 رميات ثلاثية ناجحة من أصل 8 في الدقائق الـ 12 الأولى، منهياً المباراة مع 36 نقطة.

غير أن سلتيكس، وبرغم نقص الخبرة في صفوفه أذ لم يسبق لأي لاعب قبل المباراة الأولى الخميس أن خاض غمار منافسات نهائي الـ "أن بي ايه"، رفض الاستسلام أو الانهيار تحت الضغوطات.

وبخلاف ذلك، أظهر الفريق الضيف شخصية صلبة وقاوم في الربع الأخير ليسجل 40 نقطة مقابل 16 لأصحاب الأرض.

ويملك ووريرز فرصة معادلة الكفة في المباراة الثانية على أرضه في سان فرانسيسكو الأحد.

© 2022 AFP