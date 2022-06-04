رولان غاروس: الاستاذ نادال لتعزيز رقمين قياسيين والتلميذ رود لاحراز أول لقب كبير

باريس (أ ف ب) – يسعى الاسطورة الاسباني رافايل نادال الى تعزيز رقمين قياسيين بحوزته وتحقيق آخر جديد عندما يلتقي النروجي الواعد كاسبر رود الاحد، في نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب.

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ويريد نادال تعزيزه رقمه القياسي في عدد الألقاب في البطولة الفرنسية ورفعه الى 14 في حال قُدِّر له له الفوز وذلك بعد باكورة القابه في رولان غاروس قبل 17 عاما عندما كان في التاسعة عشرة من عمره، ليرفع رصيده في الوقت ذاته من الالقاب الكبيرة الى 22 لقبا (رقم قياسي) بفارق اثنين عن منافسيه الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر. كما انه سيصبح بعمر السادسة والثلاثين ويومين اللاعب الاكبر سنا يتوج بطلا في رولان غاروس، علما بان الرقم القياسي الحالي في حوزة مواطنه اندريس خيمينو الذي توج باللقب قبل 50 عاما بعمر 34 عاما.

في المقابل، يسعى رود (23 عاماً) الذي تعلّم في اكاديمية نادال بالذات ويعتبر الاخير مثاله الاعلى الى احراز باكورة القابه الكبيرة.

وخاض نادال الذي لم يستعد بشكل مثالي لهذه البطولة بسبب اصابة مزمنة في ساقه، معارك ضارية لبلوغ المباراة النهائية، فخاض خمس مجموعات لتخطي عقبة الكندي فيليكيس أوجيه الياسيم في مباراة ماراثونية استمرت اكثر من 4 ساعات في ثمن النهائي، ثم ازاح منافسه الرئيس ديوكوفيتش في مباراة قمة بأربع مجموعات في ربع النهائي.

وفيما كان يخوض مباراة حامية الوطيس ضد الالماني الكسندر زفيريف في نصف النهائي، أصيب الاخير بالتواء في كاحله اواخر المجموعة الثانية وأعلن انسحابه بعد ثلاث ساعات من الكر والفر بين اللاعبين.

وكانت اصابة نادال عاودته في دورة روما الشهر الماضي وحامت الشكوك حول مشاركته في رولان غاروس، لكنه عضّ على الجراح وها هو يخوض المباراة النهائية الثلاثين في البطولات الكبرى.

-3 هزائم في 114 مباراة!-

وعلق نادال على الاصابة بقوله "من دون ادنى شك، افضّل خسارة النهائي في مقابل الحصول على قدم جديدة".

ويتضمن سجل نادال في البطولة الفرنسية 111 انتصارا مقابل 3 هزائم، بينها اثنتان ضد ديوكوفيتش وواحدة ضد السويدي روبن سودرلينغ.

في المقابل، ابلى رود بلاء حسنا في السنتين الاخيرتين لا سيما على الملاعب الترابية وخير دليل على ذلك فوزه بسبعة القاب في مسيرته من اصل 8 على هذا النوعية من الارضية. كما فاز في 66 مباراة على ارضية ترابية منذ مطلع عام 2020 وخاض 9 مباريات نهائية.

رود هو ايضا اول لاعب نروجي يبلغ نهائي بطولة كبرى في الغراند سلام، وهو يتدرب في اكاديمية نادال، في ماناكور الواقعة في جزيرة مايوركا، منذ عام 2018 الى جانب والده كريستيان الذي كان لاعبا سابقا، والاسباني بدرو كلار.

لم يسبق للاعبين ان التقيا اطلاقا لكنها اجريا حصصا تدريبية عدة في اسبانيا حيث كشف النروجي بان نادال "تغلب عليه معظم الاوقات".

اشاد به نادال بقوله "كاسبر يملك شخصية جيدة جدا لممارسة كرة المضرب. انه يظهر ايجابية عندما يتعلق الامر بتعلم شيء ما".

واضاف "اعتقد باننا في الاكاديمية ساعدناه خلال فترة تواجده معنا".

كان رود في السادسة من عمره عندما توّج نادال بطلا لرولان غاروس للمرة الاولى ويصفه بانه "مثله" في الملاعب وقال في هذا الصدد "استطيع ان اسرد لكم جميع المباريات النهائية التي خاضها وهوية اللاعبين الذين واجههم وتغلب عليهم لانني تابعتها جميعها على الشاشة الصغيرة".

وتابع "انه اعظم لاعب كرة مضرب على الملاعب الترابية واحد اعظم اللاعبين على مر الازمنة".

سيحاول التلميذ التفوق على استاذه في عرين الاخير، لكن المهمة لن تكون سهلة على الاطلاق.

© 2022 AFP