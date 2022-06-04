رولان غاروس: زفيريف يتحدث عن "اصابة بالغة جدا"

باريس (أ ف ب) – كشف الالماني الكسندر زفيريف الذي تعرض لاصابة في كاحله منعته من اكمال مباراته ضد الاسباني رافايل نادال في نصف نهائي بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بانه يعاني من "اصابة بالغة جدا" من دون ان يحددها.

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ونشر زفيريف مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء الجمعة قال فيه "يبدو ان الاصابة بالغة جدا لكن الاطباء لا يزالون يقومون بتحليلها".

وتعرض زفيريف للاصابة بالتواء في كاحله لدى محاولة تصديه لاحدى كرات نادال وراح يصرخ من الالم قبل تدخل الطبيب المسعف ويخرج من ارضية الملعب على كرسي متحرك، قبل ان يعود على عكازين ليعلن انسحابه رسميا من المباراة التي كانت تشير الى تقدم نادال بمجموعة أولى بعد جولة فاصلة 7-6 (10-8) و6-6 في الثانية.

وكانت المباراة سجالا بين اللاعبين اهدر فيها زفيريف تقدمه في الجولة الفاصلة 6-2 قبل ان يقلب الاسباني الامور في صالحه في مجموعة استمرت 98 دقيقة، وكان السيناريو مماثلا في المجموعة الثانية حيث تبادل اللاعبان كسر ارسال بعضهما البعض اكثر من مرة قبل اصابة الالماني وانسحابه.

وعلق زفيريف على المباراة بقوله "لحظة صعبة على ارضية الملعب، كانت المباراة رائعة حتى حصل ما حصل، هذه اللحظة ليست سهلة علي".

وسئل نادال عما اذا كانت الاجواء الرطبة جدا التي اجبرت المنظمين على اغلاق سقف الملعب جعلت ارضية الملعب زلقة فاجاب "لا اعتقد ذلك. لم تكن ارضية الملعب سيئة. لا اعتقد بأنه اصيب بالتواء في الكاحل بسبب ذلك. كل ما في الامر بانه لم يكن محظوظا. كانت حادثة، هذا الامر يحصل على جميع الارضيات".

واضاف "انه امر قاس جدا عليه، انا حزين لاجله، كان يخوض بطولة مدهشة، ادرك جيدا بانه يكافح من اجل احراز بطولة غراند سلام، لم يكن محظوظا، لكني متأكد بانه سيتوج بطلا في المستقبل ليس بلقب واحد بل اكثر من ذلك".

وبلغ نادال نهائي رولان غاروس يوم عيد ميلاده السادس والثلاثين ويسعى الى تعزيز رقمه القياسي في العاصمة الفرنسية ورفعه الى 14 لقبا عندما يواجه النروجي كاسبر رود الاحد.

© 2022 AFP