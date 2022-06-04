نزاع دبلوماسي بين كولومبو وموسكو بسبب حجز طائرة لـ"أيروفلوت" الروسية

فابريس كوفريني ا ف ب/ارشيف

طائرة تابعة لشركة أيروفلوت الروسية في مطار جنيف الدولي في 25 آذار/مارس 2022

كولومبو (أ ف ب) – نفت إدارة مطار باندارانيكا الدولي في سريلانكا أن تكون حكومة البلاد قد أمرت باحتجاز طائرة تابعة لشركة أيروفولت الروسية، بعدما تقدّمت موسكو باحتجاج دبلوماسي على الخطوة.

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وتم الحجز على الطائرة وهي من طراز "ايه330" في المطار الخميس، في اليوم نفسه الذي وصلت فيه وافدة من موسكو بعد مذكرة أصدرتها محكمة في كولومبو.

وكانت الرحلة "اس يو289" التي تقل 191 راكبا وطاقما مؤلفا من 13 شصا على وشك العودة إلى العاصمة الروسية.

والجمعة استدعت وزارة الخارجية الروسية أرفع موفد سريلانكي إلى البلاد وسلّمته "احتجاجا حازما" على الاحتجاز، وفق ما أوردت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية.

لكن هيئة إدارة المطار والطيران في مطار باندارانيكا الدولي أفادت في بيان بأن النزاع "ذو طبيعة تجارية صرف" ولن تتدخل فيه الدولة.

وتم احتجاز الطائرة بأمر من المحكمة التجارية في كولومبو في إطار نزاع تجاري بناء على شكوى لشركة "سيليستيال أفييشن تريدينغ 10 ليمتد" الإيرلندية.

وسيتم النظر في الشكوى الأربعاء.

والطائرة متوقفة في مطار باندارانيكا الدولي في شمال كولومبو، وقد تم حجز غرف فندقية لركابها.

وعلّقت أيروفلوت كل الرحلات الدولية في آذار/مارس بعد تشديد العقوبات الغربية على روسيا على خلفية غزو موسكو أوكرانيا، لكنها استأنفت رحلاتها إلى كولومبو في الشهر التالي.

وكانت الهيئة الروسية للطيران المدني أوصت خطوط الطيران التجارية التي تشغل طائرات مستأجرة من دول أجنبية بوقف الرحلات الدولية لتجنّب مصادرتها.

ولم يعرف بعد ما إذا الحجز على طائرة الرحلة "اس يو289" على صلة بتلك العقوبات.

© 2022 AFP