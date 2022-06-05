خماسية تاريخية لميسي مع الأرجنتين في ودية استونيا

أندر جيلينيا ا ف ب

الأرجنتيني ليونيل ميسي يحتفل مع رفاقه بخماسيته في مرمى إستونيا خلال الودية بينهما على ملعب السادار في بامبلونا الاسبانية في 5 حزيران/يونيو 2022

بامبلونا (إسبانيا) (أ ف ب) – سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خماسية تاريخية وقاد منتخب بلاده للفوز على إستونيا 5-صفر ودياً الأحد على ملعب السادار في مدينة بامبلونا الاسبانية ضمن اطار استعدادات "راقصي التانغو" لمونديال قطر 2022.

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وحقق ميسي خماسية بلاده في عقر دار فريق اوساسونا الاسباني في الدقائق 8 من ركلة جزاء و45 و47 و71 و76، رافعاً رصيده من الأهداف الدولية إلى 86 في 162 مباراة، وإلى 769 في مسيرته.

وسجل نجم باريس سان جرمان الفرنسي سبع ثلاثيات وخماسية بقميص "ألبيسيلستي"، ليصبح ثالث أفضل هداف دولي متجاوزاً المجري فيرينتس بوشكاش (84 هدفاً في 85 مباراة)، وخلف الإيراني علي دائي (109) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (117).

وهي ثاني خماسية يسجلها "البرغوث" الصغير (34 عاماً) في مسيرته بعد أولى بقميص فريقه السابق برشلونة الاسباني في الفوز على باير ليفركوزن الالماني 7-1 في مسابقة دوري أبطال أوروبا في 7 آذار/مارس 2012. وبات أول لاعب أرجنتيني دولي يحقق هذا الانجاز منذ 80 عاماً وتحديداً منذ خوسيه مانويل مورينو في الفوز على الإكوادور 12-صفر عام 1942.

وتابعت الأرجنتين بقيادة مدربها ليونيل سكالوني سلسلة مبارياتها من دون خسارة لترفع غلتها إلى 33، بعد ثلاثة أيام من فوزها على إيطاليا بثلاثية نظيفة في مباراة اطلق عليها "فيناليسيما" وجمعت بين بطلي قارتي أميركا الجنوبية وأوروبا على ملعب "ويمبلي" في لندن.

استهل المنتخب الارجنتيني المباراة بقوة فتحصل على ركلة جزاء بعد خطأ من الحارس الاستوني ماتفي إيغونين على لاعب ريال بيتيس الاسباني جرمان أليخو بيتزيلا داخل المنطقة، انبرى لها ميسي وسددها أرضية زاحفة على يمين الحارس الذي لم يحرك ساكناً (8).

وقبل انتهاء الشوط الأول مرر أليخاندرو "بابو" غوميس كرة إلى قائده المندفع من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء ليكسر مصيدة التسلل وينفرد بالحارس ويسدد بيسراه كرة صاروخية في الزاوية المعاكسة الصعبة (45).

ولم يكد الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني حتّى أضاف ميسي الثالث بعد لعبة جماعية رائعة لتصل الكرة إلى ناهويل مولينا لوسيرو على الجهة اليمنى مررها عرضية تابعها نجم سان جرمان بيسراه من نقطة الجزاء أسفل الزاوية اليسرى (47).

وتابع ميسي استعراضه فأضاف الرابع بعدما دخل منطقة الجزاء وراوغ الحارس الذي ارتمى أرضاً ليلعب كرة ذكية من فوقه في الدقيقة 71 والخامس بعد خمس دقائق اثر 3 تسديدات توالياً من لاعبي الارجنتين تصدى لها الحارس والدفاع الاستوني، لتصل الكرة إلى نجم اللقاء سددها زاحفة في الشباك.

© 2022 AFP