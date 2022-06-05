رولان غاروس: نادال يُتوج للمرة الـ 14 ويرفع عدد القابه في الـ "غراند سلام" إلى 22

توماس سامسون ا ف ب

الاسباني رافايل نادال يحتفل بفوزه بلقب بطولة رولان غاروس الفرنسية للمرة الـ 14 في مسيرته على حساب النروجي كاسبر رود في باريس في 5 حزيران/يونيو 2022

باريس (أ ف ب) – أحرز الاسباني رافايل نادال، المصنف خامساً، الأحد لقبه الرابع عشر في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، معززاً رقمه القياسي في الـ "غراند سلام" مع 22 لقباً وبات أكبر لاعب سناً يُتوج في باريس.

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وسحق نادال ابن الـ 36 عاماً في مباراة باتجاه واحد منافسه النروجي كاسبر رود الثامن 6-3 و6-3 و6-صفر، محققاً لقبه الـ 14 القياسي الاسطوري بعد 17 عاماً من باكورة انتصاراته في رولان غاروس في عام 2005 في سن الـ 19 عاماً.

وفاز نادال بالاشواط ال11 الأخيرة في النهائي ليحسم النتيجة واللقب في صالحه وبات يتقدم بفارق لقبين كبيرين عن مطارديه المباشرين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر.

وهو النهائي الكبير الثلاثون لـ "رافا" والرابع عشر في رولان غاروس، ليعزز رقمه القياسي الأسطوري من أصل 14 ظهوراً في النهائي و18 مشاركة بالمجمل منذ بداياته عام 2005.

كما بات في سن السادسة والثلاثين ويومين اللاعب الاكبر سناً يتوج بطلا في رولان غاروس، محطماً الرقم القياسي السابق في حوزة مواطنه اندريس خيمينو الذي توج باللقب قبل 50 عاماً بعمر 34 عاماً.

ورغم تقدمه في السن والإصابة المزمنة التي عانها منها في العامين الأخيرين في قدمه، أكد "الماتادور" الاسباني الذي انفرد بداية العام بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (21) بعد فوزه ببطولة أستراليا المفتوحة، أنه "ملك" رولان غاروس من دون منازع.

واستهل نادال المواجهة بأفضل طريقة بعدما نجح في انتزاع الشوط الثاني على إرسال منافسه الشاب ليتقدم 2-صفر، ثم عندما رد الأخير سريعاً في الشوط الثالث، عاد الإسباني وكسر الإرسال في الرابع ليتقدم 3-1 ثم 4-1 في طريقه لحسم المجموعة 6-3 في 51 دقيقة.

تعادلت الكفة مع بداية المجموعة الثانية 1-1، قبل أن يكسر رود في الشوط الرابع ارسال نادال بعد خطأ مزدوج من الاخير متقدماً 3-1، ليرد الاسباني مرتين بكسر ارسال منافسه ليتقدم 4-3، في طريقه للفوز 6-3 في 57 دقيقة أيضاً من دون أن يرتكب سوى 5 أخطاء.

وفي الثالثة، تابع نادال حصد الأشواط المتتالية فكسر ارسال النروجي 3 مرات ليحسم المجموعة 6-صفر في 30 دقيقة فالمباراة.

© 2022 AFP