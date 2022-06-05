فرنسا تجري "محادثات" مع أبو ظبي لايجاد بدائل من النفط الروسي

لودوفيك ماران ا ف ب

باريس (أ ف ب) – تجري فرنسا "محادثات" مع الإمارات لإيجاد بدائل من النفط الروسي الذي فُرض عليه حظر أوروبي، على ما ذكر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الأحد.

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وفي تصريح لاذاعة " اوروبا 1" و قناة "سي نيوز" أكد لومير أن "المحادثات جارية بالفعل مع الإمارات" موضحاً أن باريس تبحث عن "بدائل من واردات الغاز أو الديزل من روسيا".

أقر الاتحاد الأوروبي الجمعة رسميا الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا من أجل تجفيف منابع تمويل حربها ضد أوكرانيا.

سيؤثر الحظر التدريجي على ثلثي المشتريات الأوروبية، بعد أن قررت ألمانيا وبولندا بمفردهما وقف عمليات التزود عبر خط "دروجبا" بحلول نهاية العام، وستتأثر وفق الأوروبيين الواردات الروسية بأكثر من 90 بالمئة.

وفي هذا السياق، قال لومير إن أبو ظبي يمكن أن تكون "على الأقل بديلاً موقتًا من النفط والديزل الروسيين".

وفي وقت سابق الأحد، أكد مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون على "أوروبا 1" أنه "بعد ذلك، سيتعين أيضاً، وأنا أستعد لذلك، التخلي عن الغاز" الروسي، مشيراً إلى الزيادة المرجوة في واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وقطر.

أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مما أثر بشدة على توقعات النمو في فرنسا.

وأضاف وزير الاقتصاد أن الحكومة الفرنسية ستعيد النظر في توقعاتها للنمو والتي تبلغ حاليًا 4 بالمئة، معتبراً أن "من الواضح أنه مع الحرب في أوكرانيا والتضخم، سيؤثر ذلك على التوقعات".

الا أن النمو سيكون "إيجابيًا في عام 2022"، وفق تقديرات لومير، محيلا الاعلان عن التوقعات الجديدة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية.

© 2022 AFP