دوري الأمم الأوروبية: كرواتيا تفرض التعادل على فرنسا

مهاجما المنتخب الفرنسي كيليان مبابي (يمين) وكريم بنزيمة على دكة البدلاء في المباراة ضد كرواتيا في الجولة الثانية من دوري الامم الأوروبية في السادس من حزيران/يونيو 2022.

سبليت (كرواتيا) (أ ف ب) – فرضت كرواتيا وصيفة مونديال 2018 التعادل على ضيفتها فرنسا بطلة العالم 1-1 الإثنين في سبليت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن المستوى الأول للنسخة الثالثة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

إعلان اقرأ المزيد

وكانت فرنسا، بطلة النسخة الثانية من المسابقة القارية الجديدة، البادئة بالتسجيل عبر لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي أدريان رابيو (52) وفي طريقها إلى تعويض خسارتها على أرضها أمام ضيفتها الدنمارك 1-2 الجمعة في الجولة الأولى، لكن كرواتيا نجحت في إدراك التعادل من ركلة جزاء انبرى لها البديل مهاجم هوفنهايم الألماني أندري كراماريتش بنجاح (83).

وأنقذ كراماريتش الذي دخل في الدقيقة 69 بدلا من مهاجم أوساسونا الإسباني أنتي بوديمير، منتخب بلاده من الخسارة الثانية تواليا على أرضه بعد الأولى المذلة أمام ضيفته النمسا صفر-3 الجمعة أيضا.

كما أوقف كراماريتش سلسلة الهزائم المتتالية لكرواتيا أمام فرنسا عند ثلاثة بعد سقوطه أمام منتخب "الديوك" 2-4 في المباراة النهائية لمونديال 2018 في موسكو، وبالنتيجة ذاتها خلال لقاء المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية عام 2020 في "استاد دو فرانس"، قبل أن يخسر إيابا على أرضه 1-2.

وخاضت فرنسا المباراة بتشكيلة مختلفة كليا عن تلك التي خاضت مواجهة الدنمارك حيث أجرى مدربها ديدييه ديشان 10 تغييرات، أبرزها الإبقاء على المهاجمين كيليان مبابي وكريم بنزيمة وأنطوان غريزمان على دكة البدلاء ودفع بقائد موناكو وسام بن يدر وجناحي لايبزيغ الألماني كريستوفر نكونكو وباير ليفركوزن الألماني موسى ديابي مكانهم.

© 2022 AFP