دوري الأمم: كرواتيا تفرض التعادل على فرنسا والدنمارك تواصل انطلاقتها القوية

مهاجما المنتخب الفرنسي كيليان مبابي (يمين) وكريم بنزيمة على دكة البدلاء في المباراة ضد كرواتيا في الجولة الثانية من دوري الامم الأوروبية في السادس من حزيران/يونيو 2022.

سبليت (كرواتيا) (أ ف ب) – فرضت كرواتيا وصيفة مونديال 2018 التعادل على ضيفتها فرنسا بطلة العالم 1-1 الإثنين في سبليت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن المستوى الأول للنسخة الثالثة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

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وكانت فرنسا، بطلة النسخة الثانية من المسابقة القارية الجديدة، البادئة بالتسجيل عبر لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي أدريان رابيو (52) وفي طريقها إلى تعويض خسارتها على أرضها أمام ضيفتها الدنمارك 1-2 الجمعة في الجولة الأولى، لكن كرواتيا نجحت في إدراك التعادل من ركلة جزاء انبرى لها البديل مهاجم هوفنهايم الألماني أندري كراماريتش بنجاح (83).

وفي المجموعة ذاتها، واصلت الدنمارك انطلاقتها القوية وحققت فوزا الثاني تواليا والثاني خارج قواعدها بعد الأول على فرنسا 2-1 حيث تغلبت بالنتيجة ذاتها على مضيفتها النمسا.

وانفردت الدنمارك بالصدارة برصيد ست نقاط وفضت الشراكة بفارق ثلاث نقاط مع النمسا، فيما تحتل فرنسا المركز الثالث بنقطة واحدة بفارق الاهداف امام كرواتيا.

في المباراة الأولى في سبليت، أنقذ كراماريتش الذي دخل في الدقيقة 69 بدلا من مهاجم أوساسونا الإسباني أنتي بوديمير، منتخب بلاده من الخسارة الثانية تواليا على أرضه بعد الأولى المذلة أمام ضيفته النمسا صفر-3 الجمعة أيضا.

غياب مبابي وبنزيمة

كما أوقف كراماريتش سلسلة الهزائم المتتالية لكرواتيا أمام فرنسا عند ثلاثة بعد سقوطه أمام منتخب "الديوك" 2-4 في المباراة النهائية لمونديال 2018 في موسكو، وبالنتيجة ذاتها خلال لقاء المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية عام 2020 في "استاد دو فرانس"، قبل أن يخسر إيابا على أرضه 1-2.

وخاضت فرنسا المباراة بتشكيلة مختلفة كليا عن تلك التي خاضت مواجهة الدنمارك حيث أجرى مدربها ديدييه ديشان 10 تغييرات، أبرزها الإبقاء على المهاجمين كيليان مبابي وكريم بنزيمة وأنطوان غريزمان على دكة البدلاء ودفع بقائد موناكو وسام بن يدر وجناحي لايبزيغ الألماني كريستوفر نكونكو وباير ليفركوزن الألماني موسى ديابي مكانهم.

وكان مبابي تعرض لإصابة في ركبته اليسرى الأربعاء في التدريبات واستبدل بين الشوطين في المباراة ضد الدنمارك (1-2) الجمعة، ولم يشارك مهاجم باريس سان جرمان حتى في فترة الإحماء اليوم مع البدلاء الآخرين.

وكان لاعب وسط موناكو أريليان تشواميني الوحيد الذي حافظ على مكانه أساسيا في التشكيلة من مباراة الدنمارك. ولعب حارس مرمى ميلان بطل الدوري الإيطالي مايك مينيان مكان القائد حارس مرمى توتنهام الإنكليزي هوغو لوريس.

تحضير مثالي لكأس العالم

وقال ديشان "لقد فعلنا أشياء جيدة مع الأخذ في الاعتبار جميع التغييرات التي قمنا بها. لقد تقدمنا في النتيجة، وكان بإمكاننا تسجيل الهدف الثاني. للأسف منحناهم هدف التعادل من ركلة جزاء، ثم ضغط الكروات لتحقيق الفوز، خاصة أننا تركنا لهم مساحات أكبر".

وأضاف "بالطبع النتيجة لا ترضيني. ولكن هناك إرهاق يجب أخذه في الاعتبار ومع وجود العديد من المباريات المتقاربة فأنا مضطر للقيام بالكثير من التغييرات، إنه تحضير مثالي لكأس العالم".

في المقابل، قال مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش "أنا فخور باللاعبين، لقد أظهروا الشخصية، واستطاعوا العودة بعد الهزيمة (ضد النمسا). استعادوا طعم الهجوم. مع لوكا (مودريتش)، المنتخب مختلف تمامًا، إنه مهم جدًا، يمنح الإيقاع، يستعيد كرات مهمة مرات عدة. في غضون ثلاثة أيام، سنلعب مرة أخرى، إنه أمر متعب جدا، نشعر بالتعب أكثر مما كنا نعتقد. سيتعين علينا إجراء تغييرات وإيجاد بدائل".

وأضاف "أجرت فرنسا تغييرات كثيرة، لكن نظيري محظوظ لامتلاكه احتياطيًا استثنائيًا، واختياراته هائلة، مع كريستوفر نكونكو على وجه الخصوص. وهذا يظهر أنها تستحق لقبها بطلة العالم".

كراماريتش يفسد الفرحة الفرنسية

وأنقذ مينيان منتخب بلاده من هدف محقق في الدقيقة 18 بتصديه ببراعة لتسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة لبوديمير (18)، رد عليها الضيوف بهدف لنكونكو ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء إلى حكم الفيدو المساعد "في أيه آر" (30).

وكاد مهاجم باير ليفركوزن الالماني موسى ديابي يفعلها عندما تلقى كرة خلف الدفاع من نكونكو فتوغل داخل المنطقة وسددها قوية ابعدها حارس مرمى دينامو زغرب دومينيك لياكوفيتش قبل ان يشتتها الدفاع (39).

وجرب تشواميني حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة ابعدها الحارس بقبضتي يديه (40).

ونجح رابيو في منح التقدم لفرنسا عندما تلقى كرة خلف الدفاع من بن يدر فتوغل داخل المنطقة وسددها بيسراه على يمين الحارس (52).

وتابع مينيان تألقه بتصديه في الدقيقة 71 لتسديدة قوية من خارج المنطقة للقائد لوكا مودريتش الذي عاد إلى التشكيلة الأساسية في مباراته الدولية الـ150.

وأهدر البديل غريزمان فرصة التعزيز من انفراد أنهاه بتسديدة قوية من داخل المنطقة ارتدت إليه من الحارس قبل ان يلعبها ساقطة تصدى لها الأخير بسهولة (75).

وحصلت كرواتيا على ركلة جزاء اثر عرقلة كراماريتش داخل المنطقة من ديني فانبرى لها بنفسه على يمين مينيان مدركا التعادل ومفسدا فرحة الفرنسيين (83).

وكاد البديل الآخر لاعب وسط وست هام يونايتد الإنكليزي نيكولا فلاسيتش يفعلها بتسديدة قوية من خارج المنطقة ابعدها مينيان الى ركنية (87)، رد عليها غريزمان بانفراد خرج الحارس لقطعه فارتدت منه الكرة الى مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني الذي حاول متابعتها داخل المرمى الخالي دون جدوى (88).

الدنمارك تنفرد بالصدارة

وفي الثانية على ملعب "إرنست هابل" في فيينا انفردت الدنمارك بصدارة المجموعة بتغلبها على مضيفتها النمسا 2-1.

وتأخر انطلاق المباراة لساعة ونصف الساعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وكانت المباراة مقررة في تمام الساعة 20:45 بالتوقيت المحلي (18:45 ت غ)، وتأجلت إلى الساعة 22:15 (20:15 ت غ) بسبب انقطاع التيار الكهربائي في المقاطعة الثانية في فيينا حيث حيث يقع ملعب "إرنست هابل".

وكانت الدنمارك البادئة بالتسجيل عبر لاعب وسط توتنهام الانكليزي بيار-إميل هويبييرغ في الدقيقة 28 بتسديدة من داخل المنطقة، وانتظرت النمسا الدقيقة 67 لإدراك التعادل عبر بواسطة لاعب وسط فولفسبورغ الألماني كسافر شلاغر من مسافة قريبة اثر تمريرة من البديل مهاجم بولونيا الايطالي ماركو أرناتوفيتش، لكن لاعب وسط أودينيزي الإيطالي ينس ستريغر لارسن سجل هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 84 بتسديدة قوية اثر تمريرة من لاعب وسط برنتفورد الإنكليزي كريستيان إريكسن.

© 2022 AFP