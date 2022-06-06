سون يقود كوريا الجنوبية الى الفوز على تشيلي في مباراته الدولية المئة

جونغ ييون-جي ا ف ب

سيول (أ ف ب) – احتفل مهاجم توتنهام الإنكليزي سون هيونغ-مين بأفضل طريقة في مباراته الدولية المئة، عندما سجل هدفاً من ركلة حرة جميلة خلال فوز بلاده كوريا الجنوبية على تشيلي 2-صفر الإثنين.

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على استاد دايجون، افتتح هوانغ هي-تشان، لاعب ولفرهامبتون الإنكليزي، التسجيل لمحاربي التايغوك من تسديدة قوية جميلة في زاوية الحارس فرناندو دي بول (12).

ضغط التشيليون بحثاً عن ادراك التعادل، مهدرين التسجيل عن طريق مارسيلينو نونييس ودييغو فالنسيا.

وقبل الاستراحة، مرّت كرة بنجامين بريريتون دياس بالقرب من القائم الأيسر الكوري الجنوبي. لكن في الثاني، طُرد المدافع التشيلي أليكس إيباكاتشي لنيله الانذار الثاني (52).

برغم النقص العددي، أبقت تشيلي على سيطرتها، لكن سون كاد يضاعف الارقام في الدقيقة 66، اذ مرت كرته بجانب القائم البعيد.

لكن سون الذي أصبح اللاعب الكوري الجنوبي الـ16 يخوض مئة مباراة دولية، أشعل الجماهير البالغة 42 الف متفرج، عندما سدد من ركلة حرة قريبة الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وتستعد كوريا الجنوبية لمونديال 2022 نهاية السنة، حيث وقعت في مجموعة ثامنة مع البرتغال وغانا والأوروغواي، فيما اخفقت تشيلي بالتأهل.

© 2022 AFP