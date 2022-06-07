الفرنسي الواعد أوريليان تشواميني إلى ريال مدريد (تقارير)

دنيس شارلي ا ف ب/ارشيف

باريس (أ ف ب) – أفادت وسائل إعلام أوروبية الثلاثاء أن لاعب الوسط الدولي الواعد الفرنسي أوريليان تشواميني سينضم إلى ريال مدريد بطل أوروبا والدوري الاسباني لكرة القدم.

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وبحسب "ماركا" الاسبانية و"ذي أثلتيك" البريطانية فقد توصل الطرفان إلى اتفاق "نهائي" بينهما، فيما أكدت قناة "آر أم سي" ما تم تداوله مشيرة إلى أن قيمة الصفقة تقدر بـ 80 مليون يورو اضافة إلى 20 مليوناً مكافآت.

وبات تشواميني (22 عاماً) ثاني لاعب ينضم إلى النادي الملكي بعد المدافع الألماني أنتونيو روديغر القادم من تشلسي الانكليزي.

وفضّل اللاعب الفرنسي الانضمام إلى أبطال أوروبا بدلاً من الانتقال إلى باريس سان جرمان بطل فرنسا والذي ابدى اهتمامه بالتعاقد معه.

وتفجرت موهبة لاعب الوسط مع موناكو بعد انتقاله إلى صفوفه مقابل 20 مليون يورو في كانون الثاني/يناير 2020 قادماً من بوردو، ومع المنتخب الفرنسي الذي خاض معه 10 مباريات وسجل هدفاً.

وشارك تشواميني اساسياً في المباراتين الاخيرتين لمنتخب "الديوك" ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية التي يحمل لقبها في الخسارة أمام الدنمارك 1-2 والتعادل مع كرواتيا 1-1.

© 2022 AFP