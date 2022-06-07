تصفيات مونديال 2022: أستراليا تهزم الامارات 2-1 وتلاقي البيرو في الملحق الدولي 

كريم جعفر ا ف ب

الاسترالي جاكسون ايرفاين (الثاني إلى اليمين) يحتفل مع زملائه بافتتاحه التسجيل في مرمى الامارات في الملحق الآسيوي المؤهل إلى مونديال قطر في الدوحة في 7 حزيران/يونيو 2022

الدوحة (أ ف ب) – تغلبت أستراليا على الامارات 2-1 الثلاثاء في الدوحة وستلاقي البيرو خامسة اميركا الجنوبية في الملحق الدولي المقرر في 13 حزيران/يونيو لمعرفة هوية المتأهل منهما الى نهائيات مونديال قطر.

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تقدمت أستراليا بواسطة جاكسون ايرفاين في مطلع الشوط الثاني(53)، وعادلت الامارات بواسطة كايو كانيدو بعدها باربع دقائق، لكن الكلمة الاخيرة كانت لاستراليا التي سجل لها أيدن هروستيك هدف الفوز قبل نهاية المباراة بست دقائق.

وسينضم الفائز من أستراليا والبيرو في النهائيات الى منتخبات المجموعة الثانية المؤلفة من فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس.

وتسعى أستراليا، المصنفة 42 عالمياً، الى بلوغ النهائيات للمرة السادسة علما بانها شاركت للمرة الاولى في مونديال 1974 وفي النسخ الأربع الأخيرة، وبلغت الدور الثاني مرة وحيدة في 2006.

اما الامارات، فكانت تمني النفس بالاقتراب من امكانية المشاركة في النهائيات العالمية للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 1990، لكن استراليا حالت دون ذلك.

© 2022 AFP