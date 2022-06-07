دوري الامم الاوروبية: إنكلترا تنتزع تعادلاً صعباً من عقر دار ألمانيا

توبياس شفارتس ا ف ب/AFP

قائد انكلترا هاري كاين محتفلا بعد تسجيله هدف التعادل 1-1 في مرمى المانيا. 6 حزيران:يونيو 2022

ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب) – انتزعت انكلترا تعادلاً قاتلاً من عقر دار المانيا 1-1 الثلاثاء على ملعب اليانز ارينا في ميونيخ ضمن الجولة الثانية من دوري الامم الاوروبية لكرة القدم.

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تقدم المنتخب الالماني بهدف يوناس هوفمان (51)، لكن قائد انكلترا هاري كاين ادرك التعادل من ركلة جزاء (88).

وكان المنتخب الانكليزي تعرض لخسارة مفاجئة في الجولة الاولى بسقوطه خارج أرضه امام المجر صفر-1، ليحصد اول نقطة له، في حين عاد المنتخب الالماني بالتعادل من ايطاليا 1-1.

وتصدرت إيطاليا المجموعة برصيد 4 نقاط بفوزها الثلاثاء أيضاً على المجر 2-1.

والتعادل هو الثالث توالياً للمانشافت بعد تعادله مع هولندا في آذار/مارس الماضي ودياً ومع ايطاليا السبت الماضي.

كان المنتخب الالماني الطرف الافضل طوال المباراة لكنه لم يحسن ترجمة افضليته الى فوز.

تسديدة لكاي هافرتس بعد مرور دقيقة واحدة بين يدي الحارس جوردان بيكفورد. ثم سرعان ما أنقذ كيران تريبييه مرماه من هدف اكيد مشتتاً الكرة امام باب المرمى قبل ان يصل اليها توماس مولر (3).

وكانت الفرصة الاولى لانكلترا عندما سدد كاين كرة قوية من خارج المنطقة بين يدي حارس ألمانيا مانويل نوير (7).

وسجل هوفمان هدفاً بعد تمريرة طويلة من نوير لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل (23).

وسدد جمال موسيالا كرة على الطاير بين يدي بيكفورد (45).

وانقذ نوير مرماه من هدف اكيد عندما سدد باكايو ساكا كرة قوية ابعدها الحارس الالماني برد فعل سريع الى ركلة ركنية (45+1).

ونجح المنتخب الالماني في افتتاح التسجيل بعد تمريرة ذكية بينية من يوزوا كيميش باتجاه يوناس هوفمان فاطلقها الاخير قوية من داخل المنطقة عجز بيكفورد عن التصدي لها (51).

وكاد المنتخب الانكليزي يدرك التعادل عندما اطلق مايسون ماونت كرة قوية طار لها نوير وابعدها ببراعة (55)

ورد عليه بيكفورد بالتصدي لتسديدة توماس مولر (70).

وتدخل نوير مرة جديدة لانقاذ مرماه من هدف اكيد لهاري كاين من مسافة قصيرة جداً (77).

وانقذ كاين منتخب بلاده من الخسارة عندما ترجم ركلة جزاء اثر عرقلته من مدافع المانيا نيكو شلوتربيك خادعاً نوير مسجلاً هدفه الدولي الخمسين في مسيرته.

وبات كاين على بعد 3 أهداف من معادلة الرقم القياسي في المنتخب الانكليزي المسجل باسم واين روني.

© 2022 AFP