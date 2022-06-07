سرقة تطال صناديق أمانة في أكبر مصرف إيراني

طهران (أ ف ب) – تعرض فرع أساسي في طهران يتبع "بانك ملّي"، أكبر المصارف الإيرانية، لعملية سرقة طالت أكثر من 160 من صناديق الأمانة المودعة لديه، وفق ما أفاد في بيان الثلاثاء.

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وأوضح المصرف أن اللصوص الذين استغلوا الحركة شبه المعدومة في المدينة في يوم عطلة رسمية، دخلوا خلسة الى فرعه في شارع انقلاب (الثورة بالفارسية) الرئيسي وسط العاصمة، وتمكنوا من سرقة 168 صندوق أمانة.

وأفادت وكالة "فارس" أن اللصوص تسللوا عبر موقف للسيارات وخلعوا قفل باب خلفي للفرع، وخرجوا عبر المسار ذاته بعدما أغلقوا الباب خلفهم.

ونفت الشرطة تقارير صحافية محلية تحدثت عن أن انظمة الانذار العائدة للمصرف بعثت برسالة نصّية الى الهاتف النقال لمدير الفرع، الا أن الأخير تجاهلها على خلفية تلقيه عددا من الانذارات الخاطئة في مراحل سابقة.

ولقيت الحادثة تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل في إيران، وعدّها بعض المستخدمين "غير مسبوقة"، ووصفها آخرون بأنها "أشبه بفيلم هوليوودي".

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن شرطة العاصمة، أن بعض موظفي الفرع هم قيد التحقيق على خلفية "الاهمال".

وتعهّد المصرف بتعويض "كامل" للخسائر التي تكبّدها أصحاب صناديق الأمانة، من دون أن يحدّد قيمة المسروقات.

© 2022 AFP