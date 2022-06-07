شرطة دبي تؤكد توقيف رجلي أعمال شقيقين متهمَين بالفساد في جنوب إفريقيا

دبي (أ ف ب) – أكدت شرطة دبي الثلاثاء أنها ألقت القبض على رجلي أعمال مولودين في الهند وتقوم بالإجراءات اللازمة لتسليمهما إلى جنوب إفريقيا حيث يشتبه بتورّطهما في فضيحة فساد طالت حكومة الرئيس السابق جاكوب زوما.

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وجاء في البيان الذي أعلن فيه عن توقيف الشقيقين أتول وراجيش غوبتا أن عملية توقيفهما جاءت بعدما تلّقت الشرطة "النشرة الحمراء الصادرة بحقهما عبر منظمة الإنتربول".

وأضاف أن شرطة دبي نسّقت مع "سلطات جنوب إفريقيا لتقديم ملف الاسترداد لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة".

والشقيقان غوبتا متهمان بدفع رشى مقابل عقود من الدولة والهيمنة على التعيينات الوزارية في إطار فضيحة هزّت إدارة زوما.

وجاء توقيفهما مع انتهاء تحقيق في عملية نهب واسعة النطاق لمؤسسات الدولية في عهد إدارة زوما التي استمرت تسع سنوات حتى العام 2018.

وتتيح النشرات الحمراء الصادرة عن "إنتربول" لأجهزة إنفاذ القانون توقيف شخص مطلوب واعتقاله بانتظار تسليمه.

© 2022 AFP