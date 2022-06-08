بايرن ميونيخ يصرّ على بقاء ليفاندوفسكي

فيرجيني لوفور "بيلجا"/ا ف ب

برلين (أ ف ب) – أعاد المدير الرياضي لبايرن ميونيخ البوسني حسن صالحميدجيتش التأكيد على موقف النادي الألماني من رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مؤكداً أنه لا يمكنه الرحيل عن بايرن حتى ينتهي عقده العام المقبل.

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وقال صالحميدجيتش لصحيفة "بيلد" الألمانية "لقد شرحت بوضوح موقفنا من حالة عقده"، مشيراً إلى محادثة هاتفية أجراها مع اللاعب البولندي البالغ 33 عاماً الثلاثاء.

وكان ليفاندوفسكي أعلن في نهاية أيار/مايو أن "قصته" مع النادي الألماني "تقترب من نهايتها" خلال مؤتمر صحافي مع المنتخب البولندي.

ووفقاً لبعض وسائل الإعلام، سيكون نادي برشلونة الإسباني مستعداً لدفع 32 مليون يورو للحصول خدمات أفضل لاعب في العالم (جائزة فيفا) مرتين توالياً.

لكن بايرن يتمسك بموقفه ويصرّ على أن ليفاندوفسكي يجب أن يفي بعقده الذي ينتهي في حزيران/يونيو 2023.

ويأتي هذا التصريح غداة تبرير ليفاندوفسكي رغبته بالرحيل عن بايرن، بأنه يبحث عن "شغف إضافي في الحياة".

وفي تدوين صوتي نُشر الإثنين على موقع أونيت (Onet.pl) البولندي، ردّ ليفاندوفسكي عما إذا كان يرغب بترك النادي البافاري بحثاً عن مال إضافي أو شغف إضافي في الحياة، قائلاً من دون تردّد "شغف في الحياة".

ويدافع ليفاندوفسكي عن ألوان النادي البافاري منذ عام 2014 مسجلاً له 344 هدفاً، وينتهي عقده الحالي في نهاية عام 2023، ما يعني أن بقاءه مع بايرن لموسم إضافي دون تجديد عقده سيجعل منه لاعباً حراً الموسم المقبل ويرحل دون مقابل.

© 2022 AFP