ريال مدريد يمدد عقد مورديتش حتى حزيران/يونيو 2023

بول ايليس ا ف ب/ارشيف

صانع العاب ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد ريال بيتيس في الدوري الاسباني. 20 ايار/مايو 2022

مدريد (أ ف ب) – مدّد نادي ريال مدريد الاسباني بطل أوروبا الاربعاء عقد صانع العابه المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش حتى حزيران/يونيو 2023.

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وكان نادي العاصمة الاسبانية قام بتجديد عقد مودريتش (36 عاماً) لموسم واحد صيف عام 2021، لكن عروضه الرائعة الموسم الفائت ومساهمته الفعالة في احراز فريقه الدوري المحلي ودوري ابطال اوروبا جعلتا النادي يقوم بتجديد العقد مجددا لسنة اضافية.

وكان ريال مدريد وفي اطار تعزيز صفوفه للموسم المقبل، أكد حصوله على خدمات المدافع الالماني انتونيو روديغر في صفقة حرة بعد انتهاء عقد الاخير مع تشلسي الانكليزي، في حين من المرجح أن يعلن رسميا عن قدوم لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني في الايام المقبلة.

وخاض مودريتش الذي قاد منتخب بلاده الى وصافة النسخة الاخيرة من مونديال روسيا 2018، 45 مباراة الموسم الفائت وسجل ثلاثة اهداف.

انضم مودريتش الفائز بالكرة الذهبية عام 2018، الى الفريق الملكي عام 2012 قادما من توتنهام الانكليزي مقابل 35 مليون يورو، وخاض في صفوف ريال 436 مباراة اي اقل بمباراتين فقط من نجم الفريق السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

© 2022 AFP