بطولة الامارات: البرتغالي جارديم مدرباً لشباب الأهلي (رسمي)

ميغل ريوبا ا ف ب

دبي (أ ف ب) – سيقود المدرّب البرتغالي ليوناردو جارديم نادي شباب الأهلي، خامس الدوري الإماراتي لكرة القدم، بحسب ما أعلن حامل لقب الدوري المحلي سبع مرات.

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وذكر شباب الأهلي "تعلن شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم، عن تعاقدها رسمياً مع البرتغالي ليوناردو جارديم مديراً فنيا لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل، ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة على تسخير كل الإمكانات وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق الإنجازات التي تليق بتاريخ واسم النادي الكبير".

وسيخلف جارديم (47 عاماً) المدرب المحلّي مهدي علي الذي خرج معه شباب الأهلي خالي الوفاض على المستوى المحلي في الموسم المنقضي، لكنه قاده إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا حيث يواجه الهلال السعودي.

والمفارقة أن جارديم هو من قاد الهلال إلى التتويج بالمسابقة القارية الموسم الماضي.

وحطّ جارديم رحاله في نادي الهلال بين 2 حزيران/يونيو 2021 و14 شباط/فبراير 2022، قبل أن ينهي الفريق السعودي عقده بالتراضي بعد تراجع مستوى النتائج في الدوري.

ويُعدّ المدرب البرتغالي صاحب تجربة واسعة، وقاد في مسيرته التي بدأت عام 2003 مع مواطنه كماتشا، فريقي براغا وسبورتنغ البرتغاليين وأولمبياكوس اليوناني (أحرز معه لقبي الدوري والكأس عام 2013) وموناكو الفرنسي (توّج معه بطلاً للدوري عام 2017).

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