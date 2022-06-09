دورة شتوتغارت: تسيتسيباس وموراي وجهًا لوجه في ربع النهائي

شتوتغارت (ألمانيا) (أ ف ب) – بلغ البريطاني أندي موراي الدور ربع النهائي للمرة الاولى منذ ستة أشهر ببلوغه الخميس دور الثمانية في دورة شتوتغارت الألمانية لكرة المضرب على الملاعب العشبية، ليضرب موعدًا قويًا مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

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وتفوّق موراي، المصنف أول سابقًا، على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 6-3، 7-6 (7/4)، فيما تغلب تسيتسيباس، الخامس عالميًا، على السويسري دومينيك ستريكر 6-3، 6-4.

قال المتوج بثلاث بطولات كبرى "من الجيد العودة الى هذا الدور. كان فوزًا صلبًا وسأحاول أن ألعب هكذا في نصف النهائي".

ويعود آخر تواجد لموراي، المصنف 68 عالميًا راهنًا، في الدور ربع النهائي من أي بطولة الى كانون الثاني/يناير الفائت في دورة سيدني الاسترالية مطلع العام.

وفي حال فوزه على تسيتسيباس الجمعة، سيقترب من العودة الى نادي المصنفين الخمسين الاوائل للمرة الاولى منذ أكثر من أربع سنوات.

وسبق أن فاز اليوناني في المواجهة الوحيدة التي جمعته مع البريطاني في الدور الاول من بطولة الولايات المفتوحة، رابعة البطولات الكبرى، العام الماضي في مباراة مثيرة من خمس مجموعات.

قال تسيتسيباس بعد فوزه على الشاب المصنف 200 عالميًا "أسلوبي يناسب الملاعب العشبية، أنا متأكد أنه بإمكاني أن أحقق نتائج جيدة على هذه الارضية".

وأقر ابن الـ23 عامًا الذي خرج من الدور الاول في بطولة ويمبلدون العشبية، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، ثلاث مرات في أربع مشاركات أن مواجهة موراي المتوج في لندن عامي 2013 و2016 ستكون صعبة.

قال في هذا الصدد "أندي أحد أفضل اللاعبين على الملاعب العشبية. غاب كثيرًا بسبب الاصابة ولكنه يحقق انتصارات جيدة ضد بعض اللاعبين. إنه يجد ايقاعه مجددًا، هو أحد المرشحين للفوز هنا".

في مباريات أخرى في ربع النهائي، يلتقي الايطالي ماتيو بيريتيني، وصيف ويمبلدون العام الماضي والمصنف عاشرًا عالميًا العائد من الاصابة، بمواطنه لورنتسو سونيغو. كما يلتقي الالماني أوسكار أوتي مع الفرنسي بنجامان بونزي.

© 2022 AFP