سيمينا بعيدة عن التأهل الى بطولة العالم في 5 آلاف م بحلولها سادسة في إفريقيا

سانت بيار (موريشيوس) (أ ف ب) – اكتفت الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا، البطلة الأولمبية مرتين في سباق 800 م، بالمركز السادس في مسافة 5 آلاف م في بطولة إفريقيا الخميس، محققة زمنا بعيدا عن المطلوب للتأهل الى بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في مدينة يوجين في ولاية أوريغون الاميركية الشهر المقبل.

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في أول سباق دولي لها منذ دورة ألعاب الكومنويلث 2018 حيث فازت بسباقي 800 و1500 م، سجلت سيمينيا 16:03.24 دقيقة بعيدة جدًا عن زمن 15:10.00 د المطلوب للتأهل الى يوجين.

لدى العداءة البالغة 31 عامًا خمسة أسابيع فقط قبل 15 تموز/يوليو موعد انطلاق المونديال لمحاولة تحقيق زمن يؤهلها، إذ أن أفضل نتيجة لها هي 15:31.50 دقيقة حققتها في نيسان/أبريل من هذا العام.

فازت الكينية بياتريس شيبيت بالسباق في مجمّع "كوت دور" الوطني في سانت بيير في موريشيوس، بزمن 15:00.82 د أمام الإثيوبية بيلاينيه أزاليه.

أُجبرت سيمينيا، بطلة العالم ثلاث مرات في سباق 800 م، إلى الانتقال من المسافة المفضلة لديها إلى الأطول بسبب القواعد التي تطلب منها تناول الأدوية المخفضة لهرمون التستوستيرون.

ويمنع الاتحاد الدولي لألعاب القوى الرياضيات اللواتي لديهن مستويات عالية من التستوستيرون من التنافس في السباقات بين 400 م إلى ميل لأن الهرمون يزيد من كتلة العضلات وامتصاص الأوكسجين، بحسب الهيئة العالمية.

وقامت سيمينيا التي أصبحت بطلة للعالم في سن الـ18 في برلين عام 2009، بعدة محاولات قانونية فاشلة لإلغاء الحكم.

في محاولة للمشاركة في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، حاولت التأهل عن مسافة 200 م ولكنها أخفقت في التصفيات.

وتوج الكيني فرديناند أومانيالا بطلا لإفريقيا في سباق 100 م، متغلبًا على حامل اللقب الجنوب إفريقي أكاني سيمبيني.

وحقق حامل الرقم القياسي الافريقي زمن 9.93 ثوانٍ ليمنح بلاده أول لقب إفريقي في هذه المسافة منذ 32 عامًا.

© 2022 AFP