مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في جنوب الضفة الغربية المحتلة (وزارة)

مصعب شاور ا ف ب

جنود إسرائيليون يمشون خلال مواجهات مع متظاهرين فلسطينيين في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة في 29 أيار/مايو 2022 ضد مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي الخميس في مدينة حلحول جنوب الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان.

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وأشار البيان إلى "استشهاد محمود فايز أبو عيهور (27 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في حلحول".

وأكد الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس أنه "يتحقق" من الحادثة.

وأوضحت الوزارة أن الساب قتل بعدما "اخترقت رصاصة بطنه والحجاب الحاجز والشريان الأورطي".

من جانبها، أكدت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني تعامل طواقمها مع "سبع إصابات في حلحول" بينها "أربع بالرصاص الحي".

وفي موجة عنف بدأت في أواخر آذار/مارس، قتل 19 شخصا غالبيتهم من المدنيين في هجمات ضد إسرائيليين نفذها فلسطينيون بينهم من عرب إسرائيل داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة، وقتل ثلاثة من المهاجمين خلالها.

وكثفت القوات الإسرائيلية ردا على الهجمات عملياتها العسكرية في الضفة الغربية حيث قتل 40 فلسطينيا بينهم نشطاء ومدنيون منهم الصحافية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين، معقل الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وقتل ضابط من القوات الإسرائيلية الخاصة خلال عملية في الضفة الغربية.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية منذ مطلع 2022 مقتل 63 فلسطينيا وفلسطينية على الأقل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

© 2022 AFP