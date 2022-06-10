اسرائيل تعلن عن اتفاق يسمح لمواطنيها بحضور مباريات كأس العالم في قطر

فرانك فيف ا ف ب

كأس العالم لكرة القدم معروضة في قاعة في الدوحة خلال جمعية فيفا العمومية في 31 آذار/مارس 2022

القدس (أ ف ب) – أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنه سيتم السماح للمواطنين الإسرائيليين بالسفر إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

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وقالت وزارات الدفاع والخارجية والرياضة الإسرائيلية في بيان مشترك ليل الخميس الجمعة "أكد الفيفا أن المواطنين الإسرائيليين سيكونون قادرين على دخول قطر خلال كأس العالم ومشاهدة المباريات، تماما مثل جميع المشجعين من جميع أنحاء العالم".

وأضاف البيان أنه سيسمح للمواطنين الإسرائيليين، كباقي الأجانب، بالحصول على تأشيرة عبر الإنترنت مع إثبات شراء تذكرة.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في تغريدة على تويتر "هذا انجاز دبلوماسي يملأ قلوب المشجعين بالفرح". وأضاف أن "حب كرة القدم والرياضة يربط الناس والدول، وكأس العالم هذه يفتح الباب لعلاقات دافئة جديدة".

ومنذ أيلول/سبتمبر 2020 طبعت إسرائيل العلاقات مع ثلاث دول عربية، الإمارات والبحرين والمغرب، واتفقت على القيام بذلك مع السودان أيضا.

تلك الإتفاقات التي رعاها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، خالفت الإجماع العربي الذي دام عقودا على أنه لا ينبغي إقامة علاقات مع إسرائيل إلا بعد التوصل إلى اتفاق سلام يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية.

ولا تقيم قطر علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بل وتدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة.

وقطعت قطر العلاقات التجارية مع إسرائيل عام 2009، بعد أول حرب من أربعة حروب شنتها اسرائيل ضد حماس في غزة.

وقد أقام البلدان علاقات تجارية عام 1996، عند زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك شيمون بيريز الدوحة.

وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي لوكالة فرانس برس الجمعة إن الاتفاق الذي يسمح للإسرائيليين بالسفر إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم لا يشمل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

من جهته، قال مسؤول قطري لفرانس برس إن "قطر لطالما قالت إن جميع الجنسيات ستتمكن من حضور مبارايات كأس العالم".

ولن يشارك منتخب إسرائيل لكرة القدم في البطولة.

وكانت آخر مرة تأهل فيها إلى نهائيات كأس العالم عام 1970 واحتل المركز الثالث في مجموعته.

© 2022 AFP