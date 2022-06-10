تسع دول أميركية تنشئ "تحالفا" لحماية البيئة في المحيط الهادئ

جاو فان هينسبرغن Uجامعة اوتريش/اف ب

صورة وزعتها جامعة اوتريش لعالم يمشي بالقرب من جزر ريفياجيغيدو المكسيكية في المحيط الهادئ في 10 آذار/مارس 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – شكلت تسع دول في القارة الأميركية مطلة على المحيط الهادئ بينها الولايات المتحدة، الخميس "تحالفا لحماية المحيطات" من ألاسكا إلى باتاغونيا في مبادرة أطلقتها تشيلي.

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وقال الرئيس التشيلي غابريال بوريك خلال توقيع الاتفاق على هامش قمة الأميركيتين في لوس أنجليس التي أدرجت حماية البيئة على جدول الأعمال إن المحيطات "تؤدي دورا أساسيا في انعكاسات تغير المناخ".

وانضم إلى هذه المبادرة قادة كولومبيا والبيرو وكوستاريكا والإكوادور وبنما ووزيرا خارجية كندا والمكسيك والمبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة للمناخ جون كيري.

وقال رئيس كوستاريكا رودريغو تشافيس أحد موقعي الاتفاق لوكالة فرانس برس "يجب أن نعمل بشكل أفضل لحماية بحارنا لأن الأنواع البحرية لا تعرف حدودا".

وينص هذا الاتفاق على إنشاء مناطق محمية بحرية من كندا إلى تشيلي. وهذه المناطق محددة ومعترف بها قانونيا لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.

وأوضحت وزارة الخارجية التشيلية أن هذه المساحات تهدف إلى حماية الأنواع البحرية الفريدة وزيادة فرص السياحة وتعزيز التنمية المستدامة للمجتمعات الساحلية.

وتهدف مبادرة تشيلي إلى وضع ثلاثين % من مساحة المحيطات تحت الحماية بحلول 2030.

© 2022 AFP