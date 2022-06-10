جائزة أذربيجان الكبرى: بيريس الاسرع في الجولة الاولى من التجارب الحرة

أوزان كوزيه ا ف ب

المكسيكي سيرخيو بيريس سائق ريد بول خلال الجولة الاولى من التجارب الحرة لجائزة أذربيجان الكبرى في بطولة العالم للفورمولا واحد في 11 حزيران/يونيو 2022

باكو (أ ف ب) – أكد المكسيكي سيرخيو بيريس أنه يسعى ليكون منافسًا شرسًا على اللقب هذا الموسم بعد أن تصدر الجمعة الجولة الاولى من التجارب الحرة لجائزة أذربيجان الكبرى في شوارع باكو، الجولة الثامنة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

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ووصل "تشيكو" إلى ساحل بحر قزوين بعد أن فاز بجائزة موناكو الكبرى في الجولة الاخيرة مقلصًا الفارق الى 15 نقطة مع زميله في الفريق بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابين المتصدر وست نقاط عن شارل لوكلير من موناكو سائق فيراري الثاني.

وسجل بيريس الذي حقق الفوز العام الماضي في باكو زمن 1:45.476 دقيقة وسط رياح خفيفة.

وحل لوكلير الذي انطلق من المركز الاول خمس مرات من أصل سبعة سباقات هذا الموسم، ثانيًا بفارق 0.127 ث أمام فيرستابن الثالث.

وحل سائق فيراري الآخر كارلوس سانيس رابعًا أمام مواطنه فرناندو ألونسو سائق ألبين والبريطاني لويس هامليتون، بطل العالم سبع مرات، سائق مرسيدس.

قال بيريس في مؤتمر صحافي في وقت سابق إن العقد الجديد الذي وقعه مع ريد بول خلال سباق موناكو ترك ذهنه صافيًا للتركيز على التحدي الذي ينتظره.

وأكد "كسائق، تبحث عن اليقين، تريد التخلص من هذا التوتر، لذلك كلما كان ذلك مبكرًا، كلما كانأفضل...يتطلب الأمر الكثير من الطاقة والتركيز حتى تكون مركزًا بنسبة 100% في نهاية الاسبوع، لذلك لا تريد أن تكون منشغلا بأفكار عدة".

وتابع "لذلك، كان من الجيد أننا اتفقنا في وقت مبكر جدًا على هذا العقد. أشعر أن لدي فرصة جيدة (في الصراع على اللقب في 2022) ولكن من الواضح أن الموسم لا يزال مبكرًا جدًا لذا يمكن أن يحدث أي شيء من الآن".

اضطر بيريس إلى السماح لفيرستابن بالمرور عنه ليحقق الاخير الفوز في برشلونة الشهر الماضي بموجب أوامر الفريق، لكنه قال بوضوح إنه لم ينص أي مكان في عقده الجديد على أنه "يجب أن أحتل المركز الثاني".

في ما يأتي نتائج الجولة الأولى ضمن التجارب الحرة:

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:45.476 (21 عدد اللفات)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:45.603 (21)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:45.810 (25)

كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:46.012 (22)

فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:46.571 (22)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:46.667 (21)

يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:46.696 (25)

جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:46.705 (24)

بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:46.830 (25)

استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:46.917 (21)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:47.691 (19)

لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:47.847 (24)

كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:47.946 (24)

سيباستيان فيتل (ألمانيا/أستون مارتن) 1:47.970 (22)

فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو) 1:48.078 (22)

دجو غوانيو (الصين/ألفا رومير) 1:48.222 (24)

ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:48.419 (22)

دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:48.810 (22)

نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس) 1:50.921 (7)

ميك شوماخر (ألمانيا/هاس) 1:58.332 (3)

© 2022 AFP