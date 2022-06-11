بايرن ميونيخ في طريقه للتعاقد مع لاعب آخر من أياكس

موريس فان ستين ا ان بي/ا ف ب

راين خرافنبرخ خلال مباراة لأياكس في الدوري الهولندي لكرة القدم ضد سبارتا روتردام. أمستردام في 9 نيسان/أبريل 2022

برلين (أ ف ب) – يسير بايرن ميونيخ، المتوج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة العاشرة توالياً، نحو التعاقد مع لاعب آخر من أياكس أمستردام الهولندي بشخص لاعب الوسط الشاب راين خرافنبرخ الذي سيوقع لمدة خمسة أعوام وفق التقارير.

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وسبق للعملاق البافاري أن تعاقد مؤخراً مع الظهير الأيمن المغربي الدولي نصير مزراوي حتى عام 2026 كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع أياكس.

ووصل خرافنبرخ (20 عاماً) الى مطار ميونيخ السبت تحضيراً لإتمام صفقة انتقاله الى العملاق البافاري، وقد نقلت عنه صحيفة "بيلد" الرياضية قوله "بايرن نادٍ كبيرٍ. أعتقد أنه يتوجب عليك الفوز بألقاب كبرى هنا، وهذا ما أتوقعه أيضاً. أنا سعيدٌ جداً لتواجدي هنا في ميونيخ".

ومن المتوقع أن يحسم بايرن الصفقة مقابل 18.5 مليون يورو قد تضاف اليها مكافآت بقيمة 5.5 مليون يورو، على أن يتقاضى أياكس 7.5 بالمئة من قيمة بيع اللاعب مستقبلاً وفق التقارير.

ويلعب خرافنبرخ في خط الوسط لكنه متعدد المواهب بما يكفي ليلعب أيضاً دوراً دفاعياً.

ودافع خرافنبرخ عن ألوان المنتخب الهولندي في كافة فئاته العمرية من دون 15 عاماً وصعوداً، وخاض مع أياكس 103 مباريات، بينها 14 في دوري أبطال أوروبا، منذ بدايته مع الفريق الأول عام 2018.

© 2022 AFP