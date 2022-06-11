دوري الأمم: إيطاليا والمجر تفرضان التعادل على إنكلترا وألمانيا

اولي سكارف ا ف ب

مهاجم انكلترا هاري كاين خلال المباراة ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. ولفرهامبتون، وسط انكلترا، في 11 حزيران/يونيو 2022

لندن (أ ف ب) – عجزت إنكلترا عن تحقيق ثأرها من إيطاليا التي حرمتها الصيف الماضي من لقبها الأول في كأس أوروبا، وذلك بالتعادل معها صفر-صفر السبت في ولفرهامبتون ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، فيما لا تزال ألمانيا تبحث أيضاً عن فوزها الأول بتعادلها مع مضيفتها المجر 1-1.

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على ملعب "مولينو" وأمام ثلاثة آلاف متفرج فقط من الأولاد الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ14 عاماً بسبب الشغب في نهائي كأس أوروبا على ملعب "ويمبلي" الصيف الماضي، فرط الإنكليز بفرصة الثأر لخسارتهم نهائي البطولة القارية أمام "أتزوري" بركلات الترجيح.

وبمواجهة منتخب محطم معنوياً جراء فشله للمرة الثانية في التأهل الى كأس العالم ما أطلق عملية بناء جديدة مع الإبقاء على خدمات المدرب روبرتو مانشيني، عجز المنتخب الإنكليزي عن تحقيق فوزه الأول في النسخة الثالثة من البطولة القارية الجديدة.

ولم تكن حال غريمه الألماني أفضل إذ بقي يبحث عن فوزه الأول بعدما اكتفى بالتعادل في المجر في مباراة وجد فيها نفسه متخلفاً منذ الدقيقة 6 بهدف زولت ناغي بعدما تابع محاولة رأسية لزميله رولاند سالاي صدها الحارس مانويل نويل، قبل أن يدرك يوناس هوفمان التعادل بعد ثلاث دقائق إثر تخطيه الحارس بطريقة رائعة بعد تمريرة طويلة من نيكو شلوتربك قبل أن يسدد في الشباك.

وبقيت إيطاليا وحيدة في الصدارة برصيد 5 نقاط من فوز على المجر وتعادلين مع ألمانيا وإنكلترا، فيما تحتل المجر المركز الثاني بأربع نقاط أمام ألمانيا (3) وإنكلترا الأخيرة (2).

وتقفل هذه النافذة الدولية المرهقة بجولة رابعة الثلاثاء حيث تحل إيطاليا ضيفة على ألمانيا، فيما تلعب إنكلترا على أرضها ضد المجر التي فازت على رجال المدرب غاريث ساوثغيت 1-صفر في الجولة الأولى.

وكما جرت العادة في هذه النافذة الدولية التي فرضت على المنتخبات خوض أربع مباريات في فترة زمنية قصيرة، خاض المنتخبان اللقاء بتشكيلة مختلفة مقارنة مع الجولة السابقة وكان هاري كاين أبرز الغائبين عن المنتخب المضيف بجلوس مهاجم توتنهام على مقاعد البدلاء.

وبعد فرصة إيطالية منذ الدقيقة الثانية عبر دافيدي فراتيزي إثر تمريرة بينية من لورنتسو بيليغريني وضعت لاعب وسط ساسوولو في مواجهة الحارس آرون رامسدايل لكنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث، رد الإنكليز بفرصة أخطر لكن العارضة نابت عن الحارس القائد جانلويجي دوناروما لصد تسديدة مايسون ماونت (9).

ورغم الأفضلية الميدانية الإنكليزية، كان رجال مانشيني قريبين جداً من تسجيل هدف التقدم عبر ساندرو تونالي بعد عرضية من ماتيو بيسينا، لكن رامسدايل تألق وأنقذ الموقف (25)، ثم تدخل مجدداً قبيل نهاية الشوط الأول لصد تسديدة صاروخية من بيسينا بعد تمريرة من بيليغريني (44) وأخرى "على الطاير" من مانويل لوكاتيلي بعد خطأ دفاعي فادح (1+45) بعدما سبقهما جانلوكا سكاماكا بتسديدة فوق العارضة من مسافة قريبة بعد تمريرة أخرى من المتألق بيسينا (41).

وبدأت إنكلترا الشوط الثاني بركلتين خطيرتين لرحيم سترلينغ الذي أطاح بالأولى فوق العارضة وهو في مكان مثالي للتسجيل (52)، فيما سدد الثانية في دوناروما (55).

وبعد سلسلة من التبديلات شملت دخول كاين من الجانب الإنكليزي، كانت إيطاليا قريبة من الهدف بتسديدة من زاوية ضيقة للبديل ديغناند ويفلريد غنونتو لكن محاولة العاجي الأصل البالغ من العمر 18 عاماً هزت الشباك الجانبية (70).

© 2022 AFP