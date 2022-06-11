مقتل شخصين في الهند خلال تظاهرة احتجاجاً على تصريحات حول النبي محمد

سام بانتاكي ا ف ب

متاجر مغلقة احتجاجا على تصريحات مسؤولة في الحزب الحاكم في الهند عن النبي محمد، في مدينة أحمد آباد في 10 حزيران/يونيو 2022

باتنا (الهند) (أ ف ب) – قتلت الشرطة الهندية الجمعة شخصين واعتقلت أكثر من 130 آخرين خلال تظاهرات نظمها مسلمون احتجاجاً على تصريحات مسؤولة في الحزب الحاكم في الهند عن النبي محمد، وفق ما أكد شرطي لوكالة فرانس برس السبت.

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يسود الغضب العالم الإسلامي منذ الأسبوع الماضي بعد أن علقت متحدثة باسم الحزب الحاكم في الهند برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على العلاقة بين النبي وزوجته الصغرى عائشة خلال نقاش في برنامج متلفز.

ونزل مسلمون إلى الشوارع في احتجاجات ضخمة في أنحاء الهند وبلدان مجاورة بعد صلاة الجمعة للتنديد بهذه التصريحات، وأطلقت الشرطة النار على الحشود في بلدة رانتشي في شرق الهند.

وقال ضابط في الشرطة لوكالة فرانس برس في رانتشي طالباً عدم ذكر اسمه إن "الشرطة أُجبرت على إطلاق النار لتفريق المتظاهرين وأصيب بعضهم بالرصاص ما ادى الى مقتل شخصين".

وأفادت الشرطة بأنّ المتظاهرين خالفوا أوامرها بعدم السير من مسجد إلى سوق، وألقوا الزجاجات المكسورة والحجارة عندما حاولت الشرطة تفريق التجمع.

وقطعت السلطات شبكة الإنترنت في المدينة وفرضت حظر تجول.

وأطلقت شرطة ولاية أوتار براديش الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمع واحد على الأقل، بعد أن شهدت هذه الولاية الشمالية عدة احتجاجات.

وقال المسؤول في حكومة الولاية أفانيش أواستي إن معظم الاحتجاجات انتهت بسلام، لكن في بعض المدن ألقى المتظاهرون الحجارة على الشرطة وأصابوا شرطياً واحداً على الأقل.

© 2022 AFP