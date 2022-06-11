نهائي "أن بي ايه": كوري يتعملق ويقود ووريرز إلى معادلة سلتيكس 2-2

تصوير مشترك غيتي/غيتي عبر ا ف ب

بوسطن (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – سجّل الموزّع الخارق ستيفن كوري 43 نقطة وقاد غولدن ستايت ووريرز إلى الفوز على مضيفه بوسطن سلتيكس 107-97 الجمعة ومعادلته 2-2 في نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وكان غولدن ستايت بحاجة للفوز في ملعب "تي دي غاردن" لتجنب التأخر 1-3 في سلسلة النهائي التي قد تمتد سبع مباريات، فقدّم كوري أحد أفضل مستوياته في مسيرته الزاخرة ليعزّز آمال فريقه بإحراز اللقب مرّة سابعة في تاريخه.

وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة موزّع اللعب، بعد تعرّضه لضربة على قدمه خلال خسارة المباراة الثالثة الأربعاء.

لكن اللاعب البالغ 34 عاماً أزال كل الشكوك حول قدرته في حمل فريقه على اكتافه، فعوّض الخسارة المبكرة على ارضه في هذه السلسلة وعادت أفضلية الارضية لمصلحته إذ يستضيف المباراة الخامسة الإثنين في سان فرانسيسكو.

وانهى افضل لاعب مرتين في الدوري المباراة برصيد 43 نقطة و10 متابعات و4 تمريرات حاسمة، في ليلة عانى فيها غولدن ستايت هجوميا أمام تشكيلة بوسطن الصلبة.

وأضاف كلاي تومسون 18 نقطة للفائز والكندي أندرو ويغنز 17 نقطة و16 متابعة والبديل جوردان بول 14 نقطة. ولدى الخاسر، سجل النجمان جايسون تايتوم وجايلن براون 23 و21 نقطة توالياً واضاف ماركوس سمارت 18 والبديل ديريك وايت 16.

© 2022 AFP