دورة سهرتوخنبوس: ألكسندروفا تفاجئ سابالينكا وتحرز اللقب

ساندر كونينغ إي إن بي/اف ب

's-Hertogenbosch (هولندا) (أ ف ب) – فجرت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا المصنفة 30 عالميا مفاجأة من العيار الثقيل بإحرازها لقب بطلة دورة سهرتوخنبوس الهولندية الدولية على الملاعب العشبية في كرة المضرب عندما تغلبت على البيلاروسية أرينا سابالينكا السادسة 7-5 و6-صفر الأحد في المباراة النهائية.

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وهو اللقب الثاني فقط لألكسندروفا (27 عاما) في مسيرتها الاحترافية بعد الأول في شينجين الصينية عام 2020.

وهي المرة الخامسة التي تلتقي فيها اللاعبتان المحرومتان من المشاركة في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، ونجحت ألكسندروفا في الفوز للمرة الثالثة على سابالينكا (24 عاماً) مقابل خسارتين.

وانهارت سابالينكا المصنفة اولى في الدورة والتي كانت بلغت نصف نهائي ويمبلدون العام الماضي، بعد تقدمها 5-4 في المجموعة الأولى، حيث خسرت تسعة أشواط متتالية وارتكبت 31 خطأ مباشرا.

وسترتقي ألكسندروفا الى المركز الـ27 في تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات الإثنين على بعد مركزين من أفضل ترتيب في مسيرتها الاحترافية (25).

فبكس/م م

© 2022 AFP