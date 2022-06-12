رئيس "توتال إنرجي": استقرار أسعار الغاز يتطلب مزيدا من المشاريع

كريم جعفر ا ف ب

الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة الفرنسية توتال انرجي باتريك بويان خلال حفل توقيع اتفاق في المقر الرئيسي لشركة قطر للطاقة في الدوحة في 12 حزيران/يونيو 2022

الدوحة (أ ف ب) – بعد الإعلان عن اتفاق الأحد لتطوير حقل غاز ضخم في قطر، قدر الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجي" الفرنسية باتريك بويان في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن مشاريع أخرى ستكون ضرورية لخفض أسعار الغاز في أوروبا.

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قطر أحد المنتجين الرئيسيين في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتمثل بالنسبة للقادة الأوروبيين بديلاً من الغاز الروسي في سياق الحرب في أوكرانيا التي أعطت دفعة جديدة لمشاريع الغاز الطبيعي المسال.

- ما هي أهمية الاتفاق مع قطر في السياق الحالي؟

يعد الاتفاق الموقع مع شركة "قطر للطاقة" للحصول على 25 بالمئة من مشروع جديد للغاز الطبيعي المسال (جميع وحدات المصنع التي تتيح معالجة الغاز وتسييله) مهما جدا لشركة "توتال إنرجي" لأن الغاز الطبيعي المسال جزء من استراتيجيتنا التحويلية لتلبية متطلبات تحديات تغير المناخ.

ومع ما يحدث في أوكرانيا أعلنا أننا لن نستثمر بعد الآن في مشاريع جديدة في روسيا، وقد لا تكون هناك أي مشاريع جديدة محتملة.

قطر هي المكان الكبير الآخر الذي ينتج غازًا تنافسيًا ويسعدنا جدًا أن تختارنا شركة "قطر للطاقة" لنكون شريكا.

جاء الأمر في الوقت المناسب، تساءل البعض كيف ستعوض "توتال إنرجي" الانتاج الروسي، ها هي الإجابة.

تنتج قطر 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال وهي واحدة من أكبر ثلاث دول مصدرة في العالم إلى جانب أستراليا والولايات المتحدة.

تكاليف إنتاج الغاز تنافسية للغاية، وتستفيد تكاليف التسييل من تأثير الانتاج الكبير وتتمتع الدولة بموقع جيد بين آسيا وأوروبا (وكل ذلك) يجعلها رائدة على مستوى العالم في مجال الغاز الطبيعي المسال.

كما أعلنا عن مشاريع في الولايات المتحدة، نحن في المرتبة الثانية في الغاز الطبيعي المسال، ونعتزم البقاء كذلك.

- هل يمكن لهذا المشروع أن يساهم في استقرار أسعار الغاز؟

من المؤكد أنه يتعين علينا إطلاق مشاريع جديدة. الأسعار مرتفعة لأن الطلب على الغاز الطبيعي المسال يفوق العرض، و(بناء) مصنع للغاز الطبيعي المسال يستغرق وقتًا. سيبدأ تشغيل المشروع الذي نتحدث عنه في نهاية عام 2025 أو بداية عام 2026. ويتطلب استقرار السوق المزيد.

تمتلك "توتال إنرجي" قدرات إعادة تسييل للغاز في أوروبا بحوالى 15 بالمئة. لذلك إذا كان لدينا مزيد من الغاز الطبيعي المسال، فإنه يمكننا تزويد أوروبا بشكل أفضل. والآن سنتمكن من مناقشة الأمر مع الشركاء الأوروبيين لإشراكهم في عقود متوسطة وطويلة الأجل.

- هل يتعين على المستهلكين الأوروبيين تغيير عاداتهم؟

أول ما يمكن للمستهلكين فعله هو توفير الطاقة واستهلاك أقل، يجب خفض التدفئة قليلاً في الشتاء والتكييف في الصيف.

ثم يجب إيجاد أفضل نموذج للانتقال على صعيد الطاقة، نموذج يجمع بين الطاقة المتجددة ومصدر يمكن أن يكون نوويًا أو غازيًا، لأن المستهلكين يطلبون مزيدا من الكهرباء دائما.

بالنسبة الى شركة "توتال إنرجي"، تتمثل إستراتيجية العمل في التحرك نحو الطاقة المتجددة، وقد أعلنا مؤخرًا عن صفقات كبيرة في الولايات المتحدة ولدينا حاليا 25 غيغاوات في محفظتنا. ولكننا أيضًا نتوجه إلى الغاز لأننا نعتقد أن ذلك يشكل المزيج الصحيح لإنتاج طاقة موثوق بها وبأسعار معقولة ومستدامة.

© 2022 AFP