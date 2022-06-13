أرسنال يتعاقد مع المهاجم الشاب البرازيلي ماركينيوس

فرناندو كارتاجينا ا ف ب/ارشيف

انضم المهاجم البرازيلي ماركينيوس (إلى اليمين) إلى أرسنال قادماً من ساو باولو

لندن (أ ف ب) – أجرى نادي أرسنال الانكليزي لكرة القدم صفقته الأولى لهذا الموسم في سوق الانتقالات بتعاقده الإثنين مع المهاجم الشاب البرازيلي ماركينيوس من ساو باولو.

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ووافق ابن الـ19 ربيعاً على عقد "طويل الأمد" مع فريق "المدفعجية"، ما حال دون انتقاله إلى صفوف مواطنه ولفرهامبتون بعد موافقته المبدئية على الانضمام إلى صفوفه.

وسجل ماركينيوس 4 أهداف في 41 مباراة بقميص ساو باولو وكان جزءاً من التشكيلة الفائزة ببطولة ولاية ساو باولو في 2021.

كما دافع عن ألوان منتخب بلاده دون 17 عاماً.

وقال المدير الفني البرازيلي لأرسنال إيدو لموقع النادي على الإنترنت "نحن سعداء لإتمام صفقة الانتقال مع ساو باولو لأن ماركينيوس كان لاعباً نشاهده منذ فترة".

وأضاف "في التاسعة عشرة من عمره، لا يزال صغيراً جداً، لذا فهو لاعب من أجل المستقبل".

وأردف قائلا "نتطلع إلى انضمام ماركينيوس إلينا الآن استعداداً للموسم الجديد، والانتقال الى بيته الجديد، والاستمرار في النمو والتطور معنا".

ويضع أرسنال أيضاً ضمن قائمة اللاعبين الراغب بالتعاقد معهم لاعب وسط ليستر سيتي الدولي البلجيكي يوري تيلمانس الذي أكد في وقت سابق "سأدرس خياراتي في الصيف واتخذ قراراً" بشأن مستقبله.

ويسري عقد تيلمانس مع ليستر حتّى العام المقبل، ما يعني أن ناديه يسعى للحصول على مبلغ مالي لقاء بيعه هذا العام بدلاً من التخلي عنه بصفقة حرة في الصيف المقبل.

© 2022 AFP