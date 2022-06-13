بايرين ميونيخ يتعاقد مع لاعب الوسط الشاب الهولندي خرافنبرخ

موريس فان ستين ا ان بي/ا ف ب

راين خرافنبرخ خلال مباراة لأياكس في الدوري الهولندي لكرة القدم ضد سبارتا روتردام. أمستردام في 9 نيسان/أبريل 2022

برلين (أ ف ب) – أكد بايرن ميونيخ، بطل الدوري الالماني لكرة القدم في الأعوام العشرة الأخيرة، الإثنين تعاقده مع لاعب الوسط الشاب راين خرافنبرخ لمدة خمسة أعوام، في ثاني صفقة له من أياكس أمستردام.

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وقال لاعب الوسط البالغ 20 عاماً في بيان "عندما جاء العرض من بايرن ميونيخ، لم أفكر في الأمر طويلاً".

وتابع "بايرن ميونيخ هو أحد أكبر الأندية في العالم. أنا قادم إلى ميونيخ للفوز بالعديد من الألقاب".

وسبق للعملاق البافاري أن تعاقد مؤخراً مع الظهير الأيمن الدولي المغربي نصير مزراوي (24 عاماً) حتى عام 2026 كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع أياكس.

من ناحيته، قال المدير الرياضي لبايرن ولاعبه السابق البوسني حسن صالحميدجيتش "يقدّم راين خرافنبرخ الكثير لفريقنا".

وأضاف "هو أحد أكبر المواهب في أوروبا، ولديه قدرة فنية رائعة، ويجد دائماً الحلول في المساحات الضيقة، وهو ديناميكي للغاية ويشكل تهديداً على المرمى".

وحسب تقارير، سيدفع بايرن مبلغ 18.5 مليون يورو مقابل صفقة خرافنبرخ، قد تضاف إليها مكافآت بقيمة 5.5 مليون يورو.

ويلعب خرافنبرخ في خط الوسط لكنه متعدد المواهب بما يكفي ليلعب أيضاً دوراً دفاعياً.

ودافع خرافنبرخ عن ألوان المنتخب الهولندي في 10 مباريات، كما لعب في كافة فئاته العمرية من دون 15 عاماً وصعوداً، وخاض مع أياكس 103 مباريات، بينها 14 في دوري أبطال أوروبا، منذ بدايته مع الفريق الأول عام 2018 في سن الـ 16 عاماً.

© 2022 AFP