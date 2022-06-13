بطولة إنكلترا: كاين يتطلع بفارغ الصبر إلى تحدي هالاند ونونيس

اولي سكارف اف ب/ارشيف

وولفرهامبتون (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – أعلن مهاجم توتنهام الدولي هاري كاين أنه يتطلع بفارغ الصبر إلى مواجهة الوافدين الجديدين إلى الدوري الإنكليزي لكرة القدم النروجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) والأوروغوياني داروين نونيس (ليفربول) حيث يتوقع معركة كبيرة معهما على لقب الهداف.

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وأعلن بنفيكا انتقال مهاجمه الدولي نونيس المتوج هدافاً للدوري البرتغالي الموسم الماضي برصيد 26 هدفاً، إلى صفوف ليفربول مقابل 75 مليون يورو.

في المقابل، تعاقد سيتي الذي كان يأمل كاين الانتقال الى صفوفه عام 2021، مع هالاند أواخر الشهر الماضي بعد تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني والذي تردّد سابقاً انه يبلغ 75 مليون يورو، فيما أشارت تقارير صحافية عدة الى انه تم تحديده بستين مليون يورو.

وسجل الواعد النروجي 22 هدفاً في 24 مباراة في البوندسليغا حيث احتل المركز الثالث على لائحة الهدافين علما أنه غاب عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الإصابة.

وقال كاين، هداف الدوري أعوام 2016 و2017 و2021: "منذ أن كنت ألعب، كان كل موسم دائمًا معركة صعبة للفوز بلقب الهداف".

وأضاف "نتوقع دائمًا أن يلعب أفضل المهاجمين في الدوري الإنكليزي الممتاز. مع هذين الوافدين الجديدين، سيكون هذا هو الحال".

وتابع "لقد ساعدني دائمًا وجود لاعبين يقدمون لي مثل هذا التحدي، ويسمح لي بالتطور".

وأنهى مهاجم توتنهام هذا الموسم برصيد 17 هدفًا في المركز الرابع على لائحة الهدافين خلف زميله الكوري الجنوبي هيونغ مين سون ومهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح اللذين توجا بلقب الهداف برصيد 23 هدفاً لكل منهما، ومهاجم مانشستر يونايتد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو (18 هدفاً).

© 2022 AFP