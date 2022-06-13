تصنيف المضرب: مدفيديف يستعيد الصدارة وديوكوفيتش يتراجع الى المركز الثالث

باريس (أ ف ب) – عاد الروسي دانييل مدفيديف الاثنين الى صدارة تصنيف رابطة المحترفين لكرة المضرب "ايه تي بي" على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي تراجع الى المركز الثالث، في حين بات الألماني ألكسندر زفيريف وصيفًا.

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وهذه المرة الاولى منذ عام 2003 التي لا يتواجد فيها أي من ديوكوفيتش، الاسباني رافايل نادل أو السويسري روجيه فيدرر في أول مركزين.

وكان مدفيديف (26 عامًا) اعتلى صدارة التصنيف للمرة الاولى في مسيرته في 28 شباط/فبراير الفائت، إلا أنه صمد لأسبوعين فقط بعد نتائج مخيبة في الدورات التي شارك بها.

لكن خسارة ديوكوفيتش للقبه في رولان غاروس بعد سقوطه في الدور ربع النهائي هذا العام على يد نادال، مهدّت الطريق أمام مدفيديف للعودة الى الصدارة.

ولن يكون مدفيديف الذي تعرّض لخسارة مفاجئة الاحد أمام الهولندي المغمور تيم فان ريتهوفن في نهائي دورة سهرتوخنبوسس، قادرًا على المنافسة في ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، بعد حظر اللاعبين الروس والبيلاروس من المشاركة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. إلا أن رابطتي المحترفين والمحترفات "دبليو تي أيه" ستعلقان توزيع نقاط التصنيف في البطولة ردًا على قرار المنظّمين غير المرحب به.

أما زفيريف، فارتقى الى أعلى تصنيف في مسيرته الاحترافية بعد أن احتل المركز الثالث لمدة 56 أسبوعًا في المجمل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017. إلا أن الالماني يغيب عن المنافسات حاليًا بعد خضوعه لعملية جراحية في أربطة كاحله الممزقة بعد خروجه المؤلم من نصف نهائي رولان غاروس ضد نادال.

وبعد أن حقق الموسم الماضي ثلاثة ألقاب كبرى باستثناء الولايات المتحدة المفتوحة، حُرم ديوكوفيتش مطلع العام من الدفاع عن لقبه في أستراليا المفتوحة بسبب عدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا ما أدى الى خسارته الى العديد من النقاط قبل أن يخفق في تحقيق نتائج جيدة في الدورات التي شارك بها قبل أن يتوج بدورة روما للماسترز.

وهذه المرة الاولى منذ الثامن من تشرين الاول/أكتوبر 2018 التي لا يتواجد فيها الصربي في أي من المركزين الاولين.

أما نادال الذي عزّز رقمه القياسي في رولان غاروس محققًا لقبه الرابع عشر وفي البطولات الكبرى بعد أن رفعه الى 22، فبقي رابعًا ولكنه بات على بعد 245 نقطة من غريمه الصربي.

هذا وارتقى النروجي كاسبر رود الذي بلغ في رولان غاروس أول نهائي كبير في مسيرنه، الى المركز الخامس الافضل له على الاطلاق، على حساب اليوناني ستيفانوس تسيتسباس الذي بات سادسًا.

لدى السيدات، لا زالت البولندية إيغا شفيونتيك تحلّق خارج السرب على بُعد أكثر من أربعة آلاف نقطة أمام أقرب منافساتها بعد أن حققت لقب رولان غاروس، كان السادس لها هذا العام.

كان التغيير الوحيد في قائمة العشرين الاوليات تقدُّم البيلاروسية أرينا سابالينكا مرتبة الى المركز الخامس على حساب اليونانية ماريا ساكاري.

ولا تزال التونسية أنس جابر رابعة بعد أن ارتقت الاسبوع الماضي الى أعلى تصنيف في مسيرتها.

تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1- الروسي دانييل مدفيديف 7950 نقطة (+1)

2- الألماني ألكسندر زفيريف 7075 (+1)

3- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 6770 (-2)

4- الإسباني رافايل نادال 6525

5- النروجي كاسبر رود 5050 (+1)

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4945 (-1)

7- الإسباني كارلوس ألكاراس 4893

8- الروسي أندري روبليف 4125

9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3895

10- الإيطالي ماتيو بيريتيني 3570

- تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- البولندية إيغا شفيونتيك 8631 نقطة

2- الإستونية أنيت كونتافيت 4511

3- الإسبانية باولا بادوسا 4245

4- التونسية أنس جابر 4150

5- البيلاروسية أرينا سابالينكا 4145 (+1)

6- اليونانية ماريا ساكّاري 4075 (-1)

7- التشيكية كارولينا بليشكوفا 3678

8- الأميركية جيسيكا بيغولا 3255

9- الاميركية دانيال كولينز 3255

10- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 3060

© 2022 AFP