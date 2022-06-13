تيباس يؤكد تقدم رابطة الدوري الاسباني بشكوى ضد سان جرمان ومانشستر سيتي

بيار فيليب ماركو ا ف ب/ارشيف

رئيس رابطة الدوري الاسباني خافيير تيباس في مقابلة مع وكالة فرانس برس في 21 تشرين الاول/اكتوبر 2020 في مدريد

مدريد (أ ف ب) – أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم الإثنين أن الاخيرة تقدمت بشكوى بشأن ظروف انتقال المهاجم النروجي إرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي الانكليزي "الاسبوع الماضي"، على أن تتقدم بشكوى أخرى بشأن تمديد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي عقده مع باريس سان جرمان "هذا الأسبوع".

إعلان اقرأ المزيد

وشرح تيباس من وجهة نظره خلال حدث صحافي في بلد الوليد أنه "لا أريد الدفاع عن ريال مدريد بالنسبة لمبابي، بل أريد الحفاظ على كرة القدم الأوروبية".

وتابع "هذا الاسبوع سنتقدم بشكوى ضد باريس سان جرمان، والأسبوع الماضي تقدمنا بواحدة ضد مانشستر سيتي".

ويعتبر تيباس رأس الحربة من مجموعة منتقدي استحواذ الدول على الأندية الأوروبية، إن كان بالنسبة لقطر التي تملك سان جرمان أو الإمارات مالكة سيتي.

ويشير تيباس بأصابع الاتهام إلى هذه الدول ويتهمها بخرق قانون اللعب المالي النظيف الذي أنشأه الاتحاد الأوروبي للعبة "ويفا" وعدم توازن المنافسة الرياضية والاقتصادية بين الأندية.

وتعاقد سيتي بطل إنكلترا مع هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 75 مليون دولار بعد تفعيل البند الجزائي لتحريره، ولكن مع عمولات الوكيل وراتب اللاعب، تصل قيمة الصفقة إلى ما يقرب من 300 مليون يورو.

في المقابل، فان العقد الجديد بين مبابي وسان جرمان بطل فرنسا، سيملي على الاخير دفع ما بين 40 إلى 50 مليون كراتب سنوي للمهاجم الدولي الذي مدد عقده لفترة ثلاث سنوات إضافية حسب تقارير صحافية.

وقال تيباس "السماح بهذه العمليات أخطر من الدوري السوبر الأوروبي" الانفصالي والذي لم يبصر النور بعدما ولد المشروع ميتاً لإطلاق دوري أوروبي مغلق مخصص للأسماء الكبيرة في كرة القدم الأوروبية.

وأضاف "سينتهي المطاف بباريس سان جرمان بخسائر تقدر بـ200 مليون يورو. تصل خسائرهم الحالية إلى 300 مليون وسوف يمددون مبابي بهذه الظروف".

وتجاهل رئيس "ويفا" السلوفيني ألكسندر تشيفرين انتقادات تيباس قبل المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في أيار/مايو الماضي، ورد قائلاً في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" "بالنسبة لي، ليس من الصحيح أن تنتقد إحدى الدوريات أخرى. مما أعلم أن عرض ريال مدريد لمبابي كان مشابهاً لعرض باريس سان جرمان".

© 2022 AFP