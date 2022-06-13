دورة كوينز: انسحاب موراي بسبب إصابة في عضلات البطن

باريس (أ ف ب) – أعلن لاعب كرة المضرب البريطاني أندي موراي الإثنين انسحابه من دورة كوينز الإنكليزية الدولية الاعدادية لبطولة ويمبلدون بسبب إصابة في عضلات البطن.

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وقال الاسكتلندي صاحب المركز السابع والأربعين عالمياً في بيان صحافي نشره منظمو الدورة "أجريت أشعة مقطعية بعد ظهر اليوم ولديّ إصابة في عضلات البطن تمنعني من الاستعداد لدورة كوينز هذا العام".

وكان وراي اعترف الأحد بعد خسارته المباراة النهائية لدورة شتوتغارت الألمانية في بداية الموسم على العشب أمام الإيطالي ماتيو بيريتيني، بقلقه على حالة عضلات بطنه.

وقال "أنا بحاجة لإجراء الاختبارات لمعرفة المزيد".

وأضاف المصنف أول عالمياً سابقاً الذي خاض تسع مباريات في مدى أسبوعين "شعرت بألم في عضلة بطني عندما كنت أرسل (في الجزء الثاني من المباراة)، لم يحدث لي ذلك من قبل".

وقال موراي الإثنين إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم قدرته على المشاركة في دورة كوينز التي فاز بلقبها 5 مرات (رقم قياسي)، لأنه "لعب مباريات جيدة على العشب هذا الموسم".

وكان مقرراً أن يلتقي موراي مع الإيطالي لورنتسو سونيغو المصنف 32 عالمياً في الدور الأول. وبانسحابه، سيلعب الإيطالي مع الأميركي الخاسر المحظوظ دينيس كودلا المصنف 82 عالمياً.

وتنطلق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى التي توج البريطاني بلقبها مرتين (2013 و2016)، في 27 حزيران/يونيو الحالي.

وشهدت منافسات اليوم الاول خروج البريطاني كامرون نوري الثالث والاميركيين تايلور فريتز الرابع ورايلي أوبيلكا الثامن بخسارة الأول امام البلغاري غريغور ديميتروف بطل عام 2014 والمصنف 22 عالمياً 7-6 (7-2) و1-6 و4-6 في ساعة و59 دقيقة، والثاني أمام البريطاني جاك درابر 3-6 و2-6 في ساعة و13 دقيقة، والثالث أمام الاسترالي أليكس دي مينور 4-6 و4-6.

وعانى الكرواتي مارين تشيليتش السابع والذي بلغ نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية الغراند سلام، الأمرين للفوز على البريطاني الآخر ليام برودي 6-1 و4-6 و7-5 في ساعتين وتسع دقائق.

© 2022 AFP