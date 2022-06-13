فورمولا واحد: جنوب إفريقيا قد تستقبل جولة عالمية بدءاً من 2023

- ا ف ب/ارشيف

باريس (أ ف ب) – تتحضر جنوب إفريقيا للعودة إلى بطولة العالم للفورمولا واحد بدءاً من العام المقبل بعد غياب دام 30 عاماً، وذلك حسب ما أعلنت الإثنين مصادر مقربة من الفئة الأولى.

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ووصل الإيطالي ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد المؤسسة التي تدير البطولة العالمية إلى جنوب إفريقيا من أجل الاجتماع بمسؤولين عن حلبة كيالامي، شمال جوهانسبورغ والتي من المقرر أن تستضيف الجائزة الكبرى. ولكن حتى الساعة لم يتم التوقيع على أي شيء.

واستضافت حلبة كيالامي سباقات للفورمولا واحد بن عامي 1967 و1985، قبل قرار عدم ادراجها في روزنامة البطولة على خلفية مقاطعة نظام الفصل العنصري.

وأُقيم سباقان في عامي 1992 و1993 عقب تحرير المناضل نيلسون مانديلا، غير أن افلاس مروج السباق حال دون تنظيم المزيد من الجوائز الكبرى في جنوب إفريقيا.

ودوّن النمسوي الراحل نيكي لاودا اسمه على قائمة الفائزين 3 مرات على حلبة كيالامي، مقابل مرتين للفرنسي آلن بروست، منها السباق الاخير عام 1993، في طريقه للفوز باللقب العالمي للسائقين.

مذاك، لم تشهد القارة السمراء تنظيم أي سباق لسيارات المقعد الأحادي.

وأعلن مروج بطولة العالم للفورمولا واحد في وقت سابق من العام الحالي تنظيم جائزة كبرى جديدة في لاس فيغاس (الولايات المتحدة) عام 2023.

وبخلاف ما تقرر، ما زالت الشكوك تحوم حول امكانية اقامة العديد من السباقات الحالية في العام المقبل، وتحديداً جائزتا فرنسا وبلجيكا.

وتأمل شركة "ليبرتي ميديا" الأميركية مالكة الحقوق التجارية للفئة الأولى أن يصل عدد السباقات في العام المقبل إلى 24 وهو رقم قياسي، وفقاً لتطور الوضع الصحي المرتبط بفيروس كورونا في الصين حيث يتم التخطيط لسباق.

وحددت "اتفاقية كونكورد" التي ترعى حوكمة وتوزيع عائدات الفورمولا واحد عدد السباقات بـ24 في الموسم الواحد.

© 2022 AFP