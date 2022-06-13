لقاء نيويورك: الأميركي ألن يسجل ثالث اسرع زمن في التاريخ في سباق 110 م حواجز

مايك ستوبي GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

نيويورك (أ ف ب) – سجّل العداء الأميركي ديفون ألن ثالث أسرع توقيت على مرّ الازمنة في سباق 110 امتار حواجز، بزمن 12.84 ثانية في لقاء نيويورك لالعاب القوى الأحد.

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وتفوّق ألن على بطل العالم عام 2019 مواطنه غرانت هولواي (13.06 ثانية) ودانيال روبرتس (13.17 ث).

ويحمل الرقم القياسي العالمي الاميركي أريس ميريت (12.80 ث) بفارق ضئيل امام هولواي (12.81 ث).

وقال ألن البالغ 27 عاماً "كنت قادراً على تحقيق هذا التوقيت خلال التمارين في الاسابيع الستة الماضية".

ويمارس ألن كرة القدم الاميركية في صفوف نادي فيلادلفيا ايغلز، لكنه أكّد بأن الاسابيع المقبلة ستكون مخصّصة "لتمارين المضمار" في اطار استعداداته لبطولة العالم لالعاب القوى المقررة في يوجين الاميركية من 15 الى 24 تموز/يوليو المقبل.

في المقابل، حسم الاميركي كريستيان كولمان سباق 100 م بتسجيله 9.92 ثانية، متفوقا على الجامايكي أكيم بلايك (9.95 ث).

وارتقى كولمان الذي سيدافع عن لقبه في هذا السباق في بطولة العالم المقبلة بارقامه هذا الموسم، فكانت عودته خجولة بتسجيله 10.09 ثوان في 8 ايار/مايو في طوكيو، في أوّل سباق له منذ عودته الى المضمار بعد ايقافه 18 شهرا لمخالفته بروتوكول الوكالة الدولية للمنشطات، ثم سجل 10.04 ثانية في لقاء يوجين ضمن الدوري الماسي وحل ثالثا.

يذكر ان افضل رقم سجله كولمان في مسيرته كان 9.76 ثوان وهو سيدافع عن لقبه في السباق السريع في يوجين في حال نجح في اجتياز التجارب الاميركية المقررة من 23 الى 26 حزيران/يونيو.

وكان الاميركي نواه لايلز على الموعد في سباق 200 م بحلوله في المركز الاول بتوقيت 19.61 ثانية وهو الافضل له هذا العام.

وفي فئة السيدات، اخفقت بطلة الولايات المتحدة في سباق 100 م شاكاري ريتشاردسون واكتفت بالمركز الثاني في حين كان الفوز من نصيب مواطنتها آليا هوبس، لكن ريتشاردسون عوضت من خلال تتويجها بسباق 200 م مسجلة 22.38 ثانية.

© 2022 AFP