ميشيل باشليه تعلن تخليها عن منصبها على رأس مفوضية حقوق الإنسان بنهاية ولايتها

فابريس كوفريني اف ب

مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تلقي كلمة في يوم افتتاح الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في 13 حزيران/يونيو 2022

جنيف (أ ف ب) – أعلنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الإثنين في جنيف أنها لا تعتزم التقدم لولاية ثانية على رأس المفوضية التابعة للأمم المتحدة.

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وقالت رئيسة تشيلي السابقة البالغة سبعين عاما أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "فيما تصل ولايتي كمفوضة سامية إلى نهايتها، ستكون هذه الدورة الخمسون للمجلس الدورة الأخيرة التي ألقي كلمه خلالها".

لم تقدم باشليه أي سبب للمندوبين الحاضرين في قاعة المجلس حول أسباب قرارها الذي أعلنت عنه للمرة الأولى لكن متحدثة باسمها قالت إنها اتخذته لأسباب شخصية.

قال العديد من الدبلوماسيين الذين التقت بهم وكالة فرانس برس في الأسابيع الأخيرة إنهم لا يعرفون نوايا المفوضة السامية التي كانت هي نفسها ضحية للتعذيب وعينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في عام 2018 علمًا أن ولايتها تنتهي في نهاية آب/أغسطس.

يواجه عادة من يتولى منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان ضغوطًا سياسية قوية من مختلف دول العالم، وعلى الرغم من أنه يمكن أن يستمر لفترتين كحد أقصى، إلا أن جميع من سبقوا باشليه تقريبًا تجنبوا البقاء لأكثر من فترة واحدة.

اختلف أسلوب باشليه القائم على الحوار بوضوح عن سلفها الأردني زيد رعد الحسين.

وقالت للمجلس الاثنين "استمر في السعي إلى الحوار ... كونوا مستعدين للاستماع إلى الآخر، لفهم وجهات النظر المتبادلة والعمل بحماسة لإيجاد أرضية مشتركة".

انتقادات

في الأشهر الأخيرة، تعرضت أول امرأة اختيرت رئيسة لتشيلي لانتقادات شديدة لا سيما من الولايات المتحدة ولكن أيضًا من منظمات رئيسية مدافعة عن حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية لما وصفته بأنه موقف متساهل للغاية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.

واتهمتها هذه المنظمات بالتغاضي عن الانتهاكات الصينية خلال زيارتها للصين، وهي الأولى التي يجريها مفوض لحقوق الانسان منذ 2005.

كما طالتها انتقادات عديدة لتأخرها في إصدار تقرير يوثق وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ.

وقالت الاثنين إنها ستعرضه أولاً على السلطات الصينية - كما جرت العادة مع أي دولة - قبل نشره. لكنها لم تقل متى ستفعل ذلك.

وأشارت إلى أنها تحدثت بالفعل عن موضوع انتهاكات حقوق الإنسان خلال اجتماعها بالمسؤولين الصينيين، ومن بينهم الرئيس شي جينبينغ.

واضافت "لطالما أكدت على أهمية الحوار في مداولاتي مع جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك بشأن المواضيع الأكثر حساسية". وأعلنت التوصل الى اتفاق مع الصين لعقد اجتماع سنوي رفيع المستوى مخصص لحقوق الإنسان.

احتجاز وتعذيب

ولدت ميشيل باشليه في 29 أيلول/سبتمبر 1951 في سانتياغو، وأمضت طفولتها وهي تجوب تشيلي بسبب عمل والدها، الطيار في سلاح الجو. في عام 1970، بدأت في دراسة الطب وانضمت إلى الشباب الاشتراكيين.

في 11 أيلول/سبتمبر 1973، يوم الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال أوغوستو بينوشيه، اوقف والدها ومات تحت التعذيب بعد ستة أشهر في الاعتقال.

سجلت وفاة ألبرتو باشليه علامة فارقة في حياة ابنته التي صممت على الارتقاء بنفسها إلى مستوى هذا الأب المحبوب والمثير للاعجاب.

تابعت دراستها للطب، ولكن جهاز الاستخبارات أوقفها مع والدتها في كانون الثاني/يناير 1975، ونقلهما إلى مركز الاعتقال في فيلا غريمالدي، حيث تعرضتا للتعذيب.

تسلمت الرئاسة مرتين في بلادها. بعد انتهاء ولايتها الأولى (2006-2010) مع التمتع بشعبية غير مسبوقة، لم تتمكن باشيله على الفور من الترشح لإعادة انتخابها، حيث يحظر الدستور الحكم لولايتين متتاليتين.

ثم غادرت سانتياغو إلى نيويورك، بعد تعيينها مديرة تنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

ثم شغلت ولاية رئاسية ثانية (2014-2018) في تشيلي، حيث احدثت تغييرات جذرية في هذا المجتمع المحافظ للغاية مع سلسلة من الإصلاحات، بما في ذلك اعتماد زواج المثليين وإلغاء تجريم الإجهاض الذي كان محظورا حتى ذلك الحين.

© 2022 AFP