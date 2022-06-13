ميشيل باشليه لن تتقدم لولاية ثانية على رأس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

فابريس كوفريني اف ب

مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تلقي كلمة في يوم افتتاح الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في 13 حزيران/يونيو 2022

جنيف (أ ف ب) – أعلنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الإثنين في جنيف أنها لا تعتزم التقدم لولاية ثانية على رأس المفوضية التابعة للأمم المتحدة.

إعلان اقرأ المزيد

وقالت رئيسة تشيلي السابقة البالغة سبعين عاما أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "فيما تصل ولايتي كمفوضة سامية إلى نهايتها، ستكون هذه الدورة الخمسون للمجلس الدورة الأخيرة التي ألقي كلمه خلالها".

لم تقدم باشليه أي سبب للمندوبين الحاضرين في قاعة المجلس حول أسباب قرارها الذي أعلنت عنه للمرة الأولى.

قال العديد من الدبلوماسيين الذين التقت بهم وكالة فرانس برس في الأسابيع الأخيرة إنهم لا يعرفون نوايا المفوضة السامية التي كانت هي نفسها ضحية للتعذيب وعينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في عام 2018 علمًا أن ولايتها تنتهي في نهاية آب/أغسطس.

في الأشهر الأخيرة، تعرضت أول امرأة اختيرت رئيسة لتشيلي لانتقادات شديدة لا سيما من الولايات المتحدة ولكن أيضًا من منظمات رئيسية مدافعة عن حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية لما وصفته بأنه موقف متساهل للغاية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.

© 2022 AFP