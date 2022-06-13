نونييس من بنفيكا إلى ليفربول مقابل 75 مليون يورو

كارلوس كوستا ا ف ب/ا ف ب

لشبونة (أ ف ب) – توصّل نادي ليفربول الإنكليزي إلى اتفاق مع بنفيكا البرتغالي لضمّ المهاجم الأوروغوياني داروين نونييس مقابل 75 مليون يورو (نحو 79 مليون دولار)، بحسب ما أعلن بنفيكا في بيان الإثنين.

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وقال بنفيكا إن قيمة الصفقة قد ترتفع في نهاية المطاف إلى 100 مليون يورو، متجاوزة الرقم القياسي الذي دفعه ليفربول لساوثمبتون وهو نحو 90 مليون دولار لضم قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان ديك في العام 2018.

وكان نونييس الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ23 في 26 حزيران/يونيو الحالي، انضم إلى صفوف بنفيكا في صيف عام 2020 قادماً من ألميريا الإسباني الذي كان وقتها يلعب في الدرجة الثانية، مقابل 24 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ قطب مدينة لشبونة.

وكان أداء نونييس متباينا في موسمه الأول مع بنفيكا قبل أن يتألق بشكل لافت هذا الموسم خاصة أمام ليفربول بالذات في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا على الرغم من إقصاء بنفيكا (1-3 ذهابا في لشبونة، و3-3 ايابا في ليفربول).

وسجل نونييس 47 هدفاً وصنع 16 في 84 مباراة بالقميص الأحمر لـ"نسور" لشبونة، وهو لقب بنفيكا.

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