بطولة ويمبلدون: سيرينا وليامس تعلن مشاركتها بعد غياب عام عن المنافسات

أدريان دينيس ا ف ب/ارشيف

حققت الاميركية سيرينا وليامس 23 لقبًا في البطولات الكبرى في كرة المضرب

لندن (أ ف ب) – كشفت أسطورة كرة المضرب الأميركية سيرينا وليامس الثلاثاء عن مشاركتها في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، التي تنطلق نهاية الشهر الحالي، بعد عام من مباراتها الاخيرة في هذه البطولة بالذات.

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ونشرت وليامس (40 عامًا) عبر حسابها على إنستغرام صورة لحذائها الرياضي على ملعب عشبي مرفقة بتعليق "أس دبليو (سيرينا وليامس) وأس دبليو 19 (الرمز البريدي لويمبلدون). إنه موعد. 2022، أراكم هناك".

وغابت سيرينا عن المنافسات منذ إصابتها في القدم خلال مباراتها في الدور الاول من ويمبلدون العام الفائت، ما أدى الى تراجعها الى المركز 1208 في التصنيف العالمي.

كان من الممكن أن تشارك عن طريق استخدام تصنيف مخصص للاعبات اللواتي يبتعدن عن المنافسات بسبب إصابة طويلة الأمد لكنها لم تفعل ذلك، وبالتالي ستحتاج إلى إحدى بطاقات الدعوة للمشاركة والتي سيعلن عنها المنظمون الاربعاء.

كما ألمحت الى إمكانية مشاركتها قي دورة إيستبورن الاستعدادية التي تنطلق في 19 الشهر الحالي، بعد أن أشركت حساب الدورة في منشورها من خلال "تاغ".

وتوجت سيرينا بسبعة ألقاب في منافسات الفردي في ويمبلدون، آخرها في 2016، وستة مع شقيقتها فينوس في زوجي السيدات.

ومن غير الواضح في أي منافسات ستشارك، علمًا أنها خاضت مع البريطاني أندي مواري الزوجي المشترك في 2019.

منذ تتويجها بآخر ألقابها الكبرى في أستراليا 2017، لا تزال الاميركية تبحث عن لقبها الـ24 لمعادلة الرقم القياسي باسم الاسترالية مارغاريت كورت، علمًا أنها خسرت أربع مباريات نهائية في الغراندسلام منذ حينها (ويمبلدون 2018 و2019، والولايات المتحدة 2018 و2019).

© 2022 AFP