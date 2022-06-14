توقيف اشخاص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الاسلامية في المانيا وسويسرا

الصورة تعود الى الرابع والعشرين من آذار/مارس 2019 ويظهر فيها علم لتنظيم الدولة الاسلامية مرمى أرضا في قرية الباغوز في محافظة دير الزور السورية غداة خروج قوات التنظيم منها

برلين (أ ف ب) – اوقفت السلطات في ألمانيا وسويسرا في عملية مشتركة أربعة اشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، على ما اوردت الثلاثاء النيابة في البلدين.

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في سويسرا، تم اعتقال ثلاثة أشخاص مساء الاثنين في زيورخ وسانت غالن ولوسيرن، وفق ما ذكر النيابة السويسرية في بيان، مشيرة إلى انها نفذت سبع عمليات دهم.

يُشتبه بأن الأشخاص الذين تم توقيفهم ولم تكشف تفاصيل عنهم "شاركوا أو دعموا التنظيم الإرهابي المحظور + الدولة الإسلامية +"، بحسب السلطات السويسرية.

بالتزامن، أوقف رجل في رومربيرج، في غرب ألمانيا، وفقًا لمكتب المدعي الفدرالي الألماني.

واوضح المكتب في بيان أن الموقوف عليم ن. "يُشتبه بأنه حضر للقيام بعمل عنيف وخطير يهدد أمن الدولة وبالانتماء إلى جماعة إرهابية في الخارج".

ويشتبه كذلك في أنه ذهب لفترة وجيزة إلى سوريا في أيلول/سبتمبر 2020 قبل أن ينضم من ألمانيا إلى تنظيم الدولة الاسلامية في موعد أقصاه نيسان/أبريل 2021، والقيام بأنشطة دعائية واسعة النطاق لحساب التنظيم".

واوضحت النيابة "تتمثل مهمته بشكل أساسي في ترجمة النصوص الرسمية أو مقاطع الفيديو أو الرسائل الصوتية للتنظيم من العربية إلى الألمانية وتوزيعها على قنوات مختلفة لتطبيق تلغرام في المنطقة الناطقة باللغة الألمانية".

واضافت "يعتبر تنظيم الدولة الإسلامية هذه الأنشطة بمثابة مشاركة مباشرة في الجهاد القائم على العنف".

كما أن المشتبه به "خضع على الأرجح لمقابلة عبر الهاتف مع مسؤولي تنظيم الدولة الإسلامية في أواخر خريف 2021" من أجل "التحقق من مصداقيته" قبل أن يلتحق "بمناطق ينشط فيها تنظيم الدولة الاسلامية".

واضاف مكتب الادعاء "ان هذه المحاولة فشلت من جديد في كانون الثاني/يناير 2022"، مشيراً إلى أن عليم ن. سيُعرض الثلاثاء على قاضي التحقيق في المحكمة الفدرالية، الذي سيبلغه بأمر التوقيف ويقرر حبسه احترازيا.

© 2022 AFP