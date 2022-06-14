دوري أن بي ايه: ويغينز يضع ووريرز على بعد فوز من اللقب

الكندي أندرو ويغينز (رقم 22) خلال تسجيله إحدى سلاته في مباراة فريقه غولدن ستايت ووريرز وضيفه بوسطن سلتيكس في نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، في 13 حزيران/يونيو 2022

سان فرانسيسكو (أ ف ب) – بات غولدن ستايت ووريرز على بعد فوز من حسم لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك بفضل الكندي أندرو ويغينز الذي قاده للخروج منتصراً من مباراته الخامسة مع بوسطن سلتيكس 104-94 والتقدم 3-2 في سلسلة النهائي الإثنين على ملعب "تشايس سنتر" في سان فرانسيسكو.

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وقدم ابن الـ27 عاماً أفضل مباراة له خلال مواسمه الثمانية في الدوري الذي وصل اليه عام 2014 كخيار أول لمينيسوتا تمبروولفز في الـ"درافت" المخصص لانتداب لاعبي الجامعات وحتى الثانويات والأجانب، ليس فقط لتسجيله 26 نقطة، بينها 16 في الشوط الأول، بل لأنه تألق أيضاً دفاعياً وحقق 13 متابعة في أمسية بدا فيها نجم الفريق ستيفن كوري بعيداً عن المستوى الذي قدمه في المباراة الرابعة حين سجل 43 نقطة.

ونجح ويغينز في 12 من محاولته الـ23 ودخل كلاي تومسون على الخط في الشوط الثاني بتسجيله 16 من نقاطه الـ21 في اللقاء، ليلعب أيضاً دوراً حاسماً في هذا الانتصار الذي جعل ووريرز بحاجة الى حسم المباراة السادسة المقررة على أرض سلتيكس الخميس للفوز بلقبه الرابع في آخر ثمانية مواسم.

وفي حال خسارته هذه المباراة ستعود السلسلة الى ملعبه الأحد لخوض مواجهة سابعة حاسمة لتحديد هوية البطل.

وبعد أدائه الخارق في المباراة الرابعة على أرض سلتيكس، اكتفى كوري بـ16 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة بعد معاناته من خارج القوس، حيث فشل في ترجمة أي من محاولاته التسع، لينتهي بذلك مسلسل المباريات المتتالية لأفضل مسدد ثلاثيات في تاريخ الدوري عند 132 مباراة مع ثلاث ثلاثيات أو أكثر في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، وعند 233 مباراة بثلاثية واحدة على الأقل في الموسم المنتظم والأدوار الإقصائية معاً.

ورغم جهود جايسون تايتوم (27 نقطة مع 10 متابعات) وماركوس سمارت (20 نقطة) وجايلن براون (18 مع 9 متابعات)، مني سلتيكس بهزيمتين على التوالي للمرة الأولى في "بلاي أوف" هذا الموسم.

وبعد فشله حتى في الوصول الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" خلال الموسمين الماضيين متأثراً بالإصابات في صفوفه، بات ووريرز الآن بحاجة الى أداء خارق آخر في ملعب سلتيكس من أجل حسم السلسلة والتأكيد مرة أخرى بأن الحقبة التاريخية التي توج خلالها الفريق بثلاثة ألقاب ووصل فيها الى النهائي خمس مرات متتالية بين 2015 و2019، لم تصل الى نهايتها.

وفي المقابل، سيحاول سلتيكس إطلاق السلسلة من نقطة الصفر وتأجيل الحسم الى مباراة سابعة من أجل محاولة الانفراد مجدداً بالرقم القياسي لعدد الألقاب الذي يتقاسمه حالياً مع غريمه لوس أنجليس ليكرز (17 لكل منهما).

ولكي يحقق ذلك ويتجنب تكرار سيناريو 2010 وظهوره الأخير في النهائي حين خسر أمام ليكرز بالذات، على الفريق الأخضر الاستفادة الآن من عاملي الأرض في المباراة المقبلة وتجنب ما حصل في المواجهة الرابعة حين فرط بانتزاعه أفضلية الملعب من ووريرز وبالفوز الذي حققه في المباراة الأولى لهذه السلسلة على ملعب منافسه.

© 2022 AFP