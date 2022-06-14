كأس كيرين: تونس تهزم اليابان بثلاثية وتحرز اللقب

شارلي تريبالو ا ف ب

لاعبو تونس يحتفلون بعد تسجيل فرجاني ساسي في مرمى اليابان

اوساكا (اليابان) (أ ف ب) – حققت تونس فوزاً لافتاً على اليابان 3-صفر الثلاثاء في أوساكا فأحرزت لقب دورة كأس كيرين الرباعية، ضمن استعداداتها لخوض مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

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وتخوض تونس نهائيات كأس العالم في قطر نهاية السنة في مجموعة واحدة مع فرنسا والدنمارك وأستراليا.

افتتح محمد علي بن رمضان التسجيل لـ"نسور قرطاج" بعد 10 دقائق على بداية الشوط الثاني من نقطة الجزاء. عزّز فرجاني ساسي الفارق (76)، قبل أن يقضي عصام الجبالي (90+3) على آمال المضيف المشارك أيضاً في كأس العالم في مجموعة إسبانيا وألمانيا والفائز بين كوستاريكا ونيوزيلندا.

وكانت تونس تغلبت على تشيلي 2-صفر الجمعة الماضي، فيما فازت اليابان على غانا 4-1.

في الشوط الأول، أهدر لليابان مهاجم ليفربول الإنكليزي تاكومي مينامينو ودايتشي كامادا لاعب وسط أينتراخت فرانكفورت الألماني.

في الثاني، صنع أنيس بن سليمان فرصة لطه ياسين الخنيسي، فأسقطه المدافع المخضرم مايا يوشيدا ليحتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها بنجاح بن رمضان بشباك الحارس دانيال شميدت.

وبعد سوء تنسيق دفاعي بين يوشيدا وكو إيتاكورا، استغل الموقف يوسف المساكني ولعب إلى ساسي الذي ضاعف الارقام.

وفي اللحظات الأخيرة، سجل الجبالي الثالث بتسديدة جميلة جداً في المقص الايمن لمرمى الحارس من هجمة مرتدة.

وفي مباراة مبكرة بين الخاسرين في نصف النهائي، فازت غانا على تشيلي 3-1 بركلات الترجيح بعد تعادلهما من دون أهداف.

وأنهت غانا، المشاركة في كأس العالم أيضاً، المباراة بتسعة لاعيبن بعد طرد أليدو سيدو ومبارك واكاسو.

© 2022 AFP