اغلاق المجال الجوي السويسري لساعات عدة بسبب عطل معلوماتي

فابريس كوفريني ا ف ب/ارشيف

جنيف (أ ف ب) – أُغلق المجال الجوي السويسري صباح الأربعاء عدة ساعات بسبب عطل معلوماتي طرأ على خدمة "سكايغايد" للمراقبة الجوية في هذه الدولة الواقعة في جبال الألب.

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لم تحدد "سكايغايد" سبب العطل على الفور.

واوضحت المجموعة في تغريدة "تم حل المشكلة الفنية في سكايغايد وانتهى إغلاق المجال الجوي في الساعة 08,30 (06,30 ت غ). أعيد فتح المجال الجوي السويسري واستؤنفت الرحلات الجوية فوق سويسرا وفي مطاري جنيف وزيورخ كذلك".

واعلنت "سكايغايد" في وقت سابق أن "عطلا تقنيا" طرأ في الساعات الأولى من الصباح" ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي "لأسباب أمنية". وهو إجراء يحظر التحليق في أجواء البلاد ويجبر الطائرات على تحويل مسارها إلى مطارات دول مجاورة.

وذكرت "سكايغايد" أنها "تأسف لهذا الحادث وما ترتب عليه من عواقب على عملائها وشركائها وركابها في مطاري جنيف وزيورخ".

كان مطار جنيف الدولي أول من أعلن استئناف الحركة الجوية تدريجياً بعيد الساعة 07,00 بتوقيت غرينتش. وكتب في تغريدة "أخبار سارة! استؤنفت حركة الطيران تدريجيًا منذ الساعة 08,30 (06,30 ت غ). تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية. يُرجى من المسافرين التحقق مع شركتهم من مواعيد رحلتهم".

كما كتب مطار زيورخ، المطار الرئيسي الآخر، في تغريدة أن "عمليات الطيران قد استؤنفت".

واوضح "تمت جدولة عمليات الطيران بنسبة 50 بالمئة من طاقتها حتى الساعة 9,30 و75% بعد الساعة 9,30".

واضاف "نوصي الركاب بمتابعة المعلومات التي تنشرها شركات الطيران عن رحلاتهم".

تم تحويل الرحلات الجوية الدولية القادمة إلى سويسرا بشكل خاص إلى مطار ميلانو في شمال إيطاليا، على ما ذكرت وكالة الأنباء السويسرية.

وبين الموقع الإلكتروني لمطار زيورخ أن رحلة "يونايتد إيرلاينز" القادمة من نيويورك تم تحويلها إلى مطار فرانكفورت في غرب ألمانيا، بينما تم تحويل رحلة الخطوط الجوية السنغافورية القادمة من الدولة المدينة إلى مطار ميونيخ في جنوب ألمانيا.

مطاران رئيسيان

يعد مطار زوريخ المطار الرئيسي في سويسرا مع أكثر من 10,2 مليون مسافر في عام 2021.وبعد رفع القيود الصحية تدريجياً، ارتفعت حركة المرور بشكل حاد منذ آذار/مارس، مقتربة شهرًا بعد شهر من مستويات ما قبل الوباء.

وارتفعت الحركة إلى 1,3 مليون مسافر في آذار/مارس، ثم إلى أكثر من 1,8 مليون في نيسان/أبريل وإلى أكثر من 1,9 مليون في أيار/مايو، في هذا المطار الذي زاد عدد الوجهات المخدومة إلى 191 في فترة الصيف مع استئناف السياحة.

سافر 5,9 مليون مسافر على الأقل عبر مطار جنيف الذي تضررت فيه الحركة الجوية، على غرار مطار زيورخ، بالقيود الصحية. وانتعشت حركة الطيران بشكل كبير، منذ آذار/مارس، لتتجاوز عتبة المليون مسافر شهريًا.

مع استئناف السياحة في أيار/مايو، استخدم 1,14 مليون مسافر هذا المطار، بحسب إحصاء مؤقت اجراه مطار جنيف.

© 2022 AFP