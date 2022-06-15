دوري الأمم الاوروبية: فليك يثني على هدفي فيرنر في الخسارة التاريخية لإيطاليا

جون ماكدوغال ا ف ب

لاعبو ألمانيا يحتفلون بعد الفوز على إيطاليا 5-2 في الجولة الرابعة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة لدوري الأمم الاوروبية في مونشنغلادباخ في 14 حزيران/يونيو 2022

مونشنغلادباخ (ألمانيا) (أ ف ب) – أثنى هانزي فليك مدرب ألمانيا على تألق تيمو فيرنر غداة الفوز التاريخي على إيطاليا 5-2 بتسجيله هدفين في غضون دقيقة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من المستوى الاوّل لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، ما سيعزز من ثقة مهاجم تشلسي الإنكليزي بنفسه.

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والحق "دي مانشافت" خسارة تاريخية بمنتخب إيطالي شاب عديم الخبرة على ملعب "بوروسيا بارك" في مونشنغلادباخ، ليعادل أكبر فوز له على الـ"أتزوري" منذ 83 عاماً وتحديداً على ملعب برلين الاولمبي في عام 1939.

كما انها المرة الاولى التي تهتز فيها شباك إيطاليا بخمسة أهداف في مباراة دولية منذ عام 1957 والخسارة أمام يوغوسلافيا 1-6، حسب وكالة "أوبتا" للاحصاءات.

بعد أن ظل صامتاً في مبارياته الاربع السابقة بقميص بلاده، توج فيرنر استعراضه الساحر الثلاثاء بهدفين بالكاد بفارق دقيقة واحدة (68 و69).

سجل فيرنر الهدف الاول الشخصي له والرابع لفريقه بعد تمريرة من سيرج غنابري، ليختتم المهرجان التهديفي بثانٍ بعد الضغط على حارس مرمى إيطاليا جانلويجي دوناروما.

قال فليك "أنا سعيد للغاية لتيمو لأنه سجل هدفين، وهذا أمر مهم بالنسبة له ولثقته بنفسه".

وتابع "هو أمر رائع بالنسبة له، خاصة أن يذهب إلى العطلة الصيفية بشعور جميل".

وحافظ فليك على سجله الخالي من الهزائم في 13 مباراة منذ تسلمه زمام الأمور الفنية في أيلول/سبتمبر خلفاً ليواكيم لوف، حيث تعافت ألمانيا بعد تعادلها في مبارياتها الثلاث السابقة في النسخة الثالثة من دوري الأمم.

وأردف المدرب الالماني "ثناء كبير للمنتخب، لقد كان هذا بمثابة اختبار صعب لنا بعد ثلاثة تعادلات"، وختم "لم نلعب بشكل مثالي ولكن لا يجب أن نتحدث عن الامر هذه الأمسية. الانتصارات مهمة لأنها جيدة للثقة بالنفس".

وبدوره قال فيرنر للموقع الرسمي للاتحاد القاري (ويفا) بعد الفوز "بالطبع كان من الجيد تسجيل هدفين هذه الأمسية، فالأهداف ممتعة دائماً. أحاول دائماً تقديم أفضل ما لديّ للمنتخب، لذلك كان من الجيد أن أسجل هدفين. ما زلت أعمل على جوانب أخرى من أسلوبي كوني قمت ببعض الامور بشكل جيد وبعض الآخر أقل جودة".

وضمن السياق ذاته، قال قائد ألمانيا مانويل نوير إن النتيجة كانت "علامة فارقة مهمة" لأصحاب الأرض.

وتابع "يمكنك أن تقول اليوم إننا أردنا الهيمنة".

وافتتح أبطال العالم اربع مرات التسجيل بفضل يوزوا كيميش (10)، ليضاعف إلكاي غوندوغان النتيجة من ركلة جزاء (45+4)، فيما سجل مولر في الدقيقة 51 هدفه الـ 44 في قميص منتخب بلاده في مباراته الرقم 116، قبل أن يسجل فيرنر هدفين في دقيقة.

من ناحيته قال غوندوغان لاعب مانشستر سيتي الانكليزي "إذا واصلنا اللعب كما لعبنا الليلة، فستواجه العديد من المنتخبات مشكلة ضدنا".

واضاف متحدثاً عن هدفي إيطاليا "كان بإمكاننا تجنب استقبال هدفين، لكن الأداء كان رائعاً وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح".

© 2022 AFP