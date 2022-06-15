لبيد يرى أن رحلة بايدن المباشرة من إسرائيل والسعودية تؤشر إلى "إمكانية تحسين" العلاقات في الشرق الأوسط

القدس (أ ف ب) – اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الأربعاء أن الرحلة المباشرة التي يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن الانتقال عبرها من إسرائيل الى السعودية خلال جولته المقبلة في الشرق الأوسط، تؤشر إلى "إمكانية تحسين" العلاقات في المنطقة.

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ويزور الرئيس الأميركي جو بايدن في تموز/يوليو إسرائيل، وينتقل منها في رحلة تاريخية مباشرة إلى المملكة العربية السعودية التي لا تقيم علاقات مع الدولة العبرية.

وستكون هذه الرحلة المباشرة الأولى لرئيس أميركي إلى دولة عربية لا تقيم علاقات مع إسرائيل انطلاقا من الأراضي الإسرائيلية. وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قام بالرحلة ذاتها في الاتجاه المعاكس، أي من السعودية الى إسرائيل.

وقال لبيد إن توجه بايدن "من هنا مباشرة من إسرائيل إلى مدينة جدة السعودية يؤكد ارتباط الزيارة بإمكانية تحسين العلاقات في المنطقة كلها".

وأضاف "نحاول وضع إيران تحت الحصار على الصعيدين الأمني والسياسي، لأن إيران تشكل تهديدا للمنطقة بأسرها، وليس لإسرائيل فقط".

وتابع "لذلك، يجب اعتبار كل الإجراءات التي نتخذها في المنطقة، خصوصا في ما يتعلق بزيارة مهمة مثل زيارة الرئيس بايدن الى إسرائيل والسعودية، كجزء من هذا الجهد".

ومنذ أيلول/سبتمبر 2020، قامت إسرائيل التي تقيم علاقات مع مصر والأردن، بتطبيع علاقاتها مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان، وتأمل أن تضيف المملكة العربية السعودية إلى هذه القائمة. ويعتبر الموقف من إيران من الأسباب المساهمة في التقارب بين إسرائيل ودول الخليج خصوصا.

وكان لبيد يتحدث خلال لقاء مع مجموعة من الصحافيين في مقر الدبلوماسية الإسرائيلية في القدس.

وقال "لن أعلّق على ما إذا كنا نجري محادثات سرية مع السعوديين أم لا... لكن لدينا مصالح مشتركة تتعلق بإيران"، مشيرا الى أن إسرائيل كانت لديها اتصالات دبلوماسية في العام الماضي مع "ثلاث دول لا علاقة لإسرائيل بها لكنها ترغب في أن تكون لها علاقة"، من دون أن يسمّيها.

© 2022 AFP