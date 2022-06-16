استمرار المفاوضات في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الخميس

فابريس كوفريني ا ف ب/ارشيف

شعار منظمة التجارة العالمية في مدخل مقرها في جنيف بتاريخ 23 تموز/يوليو 2020

جنيف (أ ف ب) – تواصلت المفاوضات في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية طوال ليل الأربعاء وما زالت مستمرة صباح الخميس لكن وزير التجارة النيوزيلندي داميان أوكونور يأمل في التوصل إلى "نتائج ايجابية" على الرغم من الصعوبات.

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وتم تمديد اجتماع الدول الـ164 الأعضاء في المنظمة - الأول منذ أكثر من أربعة أعوام - حتى الساعة 13,00 بتوقيت غرينتش الخميس، على أمل التوصل إلى اتفاقات بشأن القضايا الشائكة كصيد الأسماك وبراءات الاختراع للقاحات كوفيد-19 والأمن الغذائي.

لكن التحفظات الشديدة للهند على عدد من أهم النصوص قيد المناقشة من أسباب تمديد المحادثات.

وبعد استراحة صباحية، استؤنفت المحادثات الخميس عند الساعة 07,00 بتوقيت غرينتش، بحسب مصدر قريب.

وقال أوكونور لوكالة فرانس برس "جرت المفاوضات طيلة الليل وهي مستمرة، لكننا نبقى متفائلين بشأن تمكّننا من التوصل إلى نتائج ايجابية فعلًا".

وأضاف خلال استراحة قصيرة في الردهة الضخمة للمنظمة "أعتقد أن هناك تصميمًا كبيرًا على محاولة دفع الأمور قدما وهذا أمر مُشجّع".

ولم يودّ أوكونور إعطاء تفاصيل بشأن النقاط التي لا تزال عالقة في المؤتمر الوزاري.

وقال "أعتقد أننا رأينا الكثير من المرونة من جميع الأطراف وروح تعاون"، لافتًا إلى أن "لا يزال هناك مواضيع صعبة يجب حلّها".

والدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية مجتمعة حتى الخميس في جنيف بمناسبة المؤتمر الوزاري الثاني عشر للمنظمة.

والأزمة الغذائية العالمية التي سببها الغزو الروسي لأوكرانيا التي تُعدّ أحد أهم مصدّري الحبوب في العالم، هي في صلب اهتمامات الوزراء في منظمة التجارة العالمية.

وتهدف مسودة اتفاقية أخرى إلى حظر قيود التصدير على مشتريات برنامج الأغذية العالمي، وهو أحد الوكالات الإنسانية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة. لكن الهند تعرقل هذه المفاوضات.

وأعربت الهند أيضًا عن معارضتها لمشروع اتفاقية تهدف إلى منع الدعم المالي الذي يساهم في زيادة الصيد الجائر والصيد غير القانوني.

© 2022 AFP